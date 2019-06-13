Каплиця, яка вже 150 років оберігає все село на Тернопільщині (Фото)

150 років тому у селі Шманьківці Чортківського району була збудована капличка, яка й досі велично стоїть на своєму місці обабіч поля. Місцева святиня вважається своєрідним оберегом села, який відвертає від нього усі біди, адже споруджена капличка у такому місці, з якого видно усю округу.

Нещодавно мешканці Шманьківець відсвяткували сто п’ятдесяту річницю, відколи капличка була збудована. Отець Володимир Лижечко освятив її та відслужив Молебень біля каплички, а мешканці села приєдналися до спільних молитов. Організувала таке святкування Галина Ушій, яка доглядає та опікується святинею, наслідуючи своїх батьків і дідуся.

– Історія цієї каплички давня, – розповіла жінка, адже збудував її ще у 1869 році пан Карпінський, який проживав у нашому селі. Пізніше у зв’язку з різними подіями місцева святиня була напівзруйнована, але майже сто років тому мій дідусь Мартин Ваврикевич, який повернувся з Канади, відремонтував її і встановив в середині фігуру отця Миколая. Проте, за часи радянської влади капличка знову зазнала руйнувань і місцеві люди забрали фігуру Святого Миколая і встановили її біля церкви.

Історія будівлі на цьому не зупинилася, а існує досі завдяки родині пані Галини. Тридцять років тому її батьки разом з односельцями знову відремонтували капличку і на цей раз встановили у ній образ отця Миколая, який замовили в художника, що розписував місцеву церкву. Тепер же опіка над святинею перейшла до Галини Ушій, яка догляд за капличкою вважає своїм обов’язком. А допомагають в усьому й інші люди та керівник місцевого ПАП «Паросток» Євген Шкабар. Власне завдяки спільним старанням та молитвам людей каплиця і святий Миколай оберігають усі Шманьківці, відвертаючи від них біди і невдачі. Тож нехай під покровом святині з багатою історією село розвивається і процвітає надалі.

Любов ТИМЧУК

Фото Максима ОГОРОДНИКА Газета “Сільський господар плюс”