Вивозили ухилянтів до ЄС мотоциклами: на Тернопільщині спіймали перевізників
Прокуратура Тернопільщини спільно з поліцією та СБУ викрила міжрегіональну злочинну групу, яка займалася незаконним переправленням чоловіків призовного віку за кордон.
П’ятьом особам уже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України — незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене організованою групою.
🔍 Схема переправлення:
За даними слідства, до складу групи входили мешканці Тернопільської, Закарпатської та Івано-Франківської областей. Вони шукали військовозобов’язаних, які намагалися ухилитися від мобілізації, консультували їх, а згодом транспортували до прикордонних районів Прикарпаття.
❗ Клієнтів переправляли до Румунії та Молдови мотоциклами повз офіційні пункти пропуску, долаючи Карпати в обхід прикордонних нарядів. Вартість «послуг» сягала від 8 до 14 тисяч євро.
🚨 Під час спроби переправлення чергового «ухилянта» зловмисників затримано.
🔍 Вилучено:
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мобільні телефони та SIM-картки,
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банківські картки,
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готівку,
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транспорт, який використовували у схемі.
Прокуратура вже подала до суду клопотання про тримання під вартою для всіх фігурантів.
Досудове розслідування проводить ГУНП в Тернопільській області за оперативного супроводу Управління СБУ.