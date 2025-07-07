Вивозили ухилянтів до ЄС мотоциклами: на Тернопільщині спіймали перевізників

Прокуратура Тернопільщини спільно з поліцією та СБУ викрила міжрегіональну злочинну групу, яка займалася незаконним переправленням чоловіків призовного віку за кордон.

П’ятьом особам уже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України — незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене організованою групою.

🔍 Схема переправлення:

За даними слідства, до складу групи входили мешканці Тернопільської, Закарпатської та Івано-Франківської областей. Вони шукали військовозобов’язаних, які намагалися ухилитися від мобілізації, консультували їх, а згодом транспортували до прикордонних районів Прикарпаття.

❗ Клієнтів переправляли до Румунії та Молдови мотоциклами повз офіційні пункти пропуску, долаючи Карпати в обхід прикордонних нарядів. Вартість «послуг» сягала від 8 до 14 тисяч євро.

🚨 Під час спроби переправлення чергового «ухилянта» зловмисників затримано.

🔍 Вилучено:

мобільні телефони та SIM-картки,

банківські картки,

готівку,

транспорт, який використовували у схемі.

Прокуратура вже подала до суду клопотання про тримання під вартою для всіх фігурантів.

Досудове розслідування проводить ГУНП в Тернопільській області за оперативного супроводу Управління СБУ.