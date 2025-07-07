Потяг майбутнього: новий поїзд з Тернополя до Львова і Хмельницького

З 11 липня на маршруті Львів — Тернопіль — Хмельницький починає курсувати новий регіональний поїзд №826/825 експериментального типу, що стане черговим кроком у напрямку модернізації приміського залізничного сполучення. Потяг курсуватиме щоденно, крім вівторка.

🛠️ Поїзд ЕПЛ9Т №007 після капітального ремонту отримав 2 клас комфортності та низку оновлень, які зроблять поїздки ще зручнішими для пасажирів.

📌 Основні переваги нового поїзда:

Інклюзивність : пандуси, спеціальні вбиральні, місця для пасажирів на кріслах колісних

Велолюбам : наявні кріплення для велосипедів

Комфортні умови : м’які індивідуальні сидіння з регулюванням, розетки, USB, столики

Зручність у дорозі : тримачі для смартфонів, багажні полиці збільшеної місткості, стелажі для валіз

Сучасне освітлення та табло , індикація вбиралень

Снеки і кава на борту: автомати з напоями й перекусами — вперше на регіональному маршруті!

Це вже 5-й капітально оновлений поїзд у 2025 році та 42-й — з початку повномасштабного вторгнення, відремонтований власними силами Укрзалізниці.

«Лише з початку цього року приміськими поїздами скористалося понад 14,5 мільйона пасажирів, із яких чверть — пільговики. Залізниця — це безпека, надійність і доступність. Але для системного оновлення парку потрібна підтримка держави», — зазначають в Укрзалізниці.