02:34 | 8.07.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Потяг майбутнього: новий поїзд з Тернополя до Львова і Хмельницького

Redaktor 0 Views Прокоментуй! , , , , , , , , , , , , , , ,

З 11 липня на маршруті Львів — Тернопіль — Хмельницький починає курсувати новий регіональний поїзд №826/825 експериментального типу, що стане черговим кроком у напрямку модернізації приміського залізничного сполучення. Потяг курсуватиме щоденно, крім вівторка.

🛠️ Поїзд ЕПЛ9Т №007 після капітального ремонту отримав 2 клас комфортності та низку оновлень, які зроблять поїздки ще зручнішими для пасажирів.

📌 Основні переваги нового поїзда:

  • Інклюзивність: пандуси, спеціальні вбиральні, місця для пасажирів на кріслах колісних

  • Велолюбам: наявні кріплення для велосипедів

  • Комфортні умови: м’які індивідуальні сидіння з регулюванням, розетки, USB, столики

  • Зручність у дорозі: тримачі для смартфонів, багажні полиці збільшеної місткості, стелажі для валіз

  • Сучасне освітлення та табло, індикація вбиралень

  • Снеки і кава на борту: автомати з напоями й перекусами — вперше на регіональному маршруті!

Це вже 5-й капітально оновлений поїзд у 2025 році та 42-й — з початку повномасштабного вторгнення, відремонтований власними силами Укрзалізниці.

«Лише з початку цього року приміськими поїздами скористалося понад 14,5 мільйона пасажирів, із яких чверть — пільговики. Залізниця — це безпека, надійність і доступність. Але для системного оновлення парку потрібна підтримка держави», — зазначають в Укрзалізниці.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *