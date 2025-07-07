Потяг майбутнього: новий поїзд з Тернополя до Львова і Хмельницького
З 11 липня на маршруті Львів — Тернопіль — Хмельницький починає курсувати новий регіональний поїзд №826/825 експериментального типу, що стане черговим кроком у напрямку модернізації приміського залізничного сполучення. Потяг курсуватиме щоденно, крім вівторка.
🛠️ Поїзд ЕПЛ9Т №007 після капітального ремонту отримав 2 клас комфортності та низку оновлень, які зроблять поїздки ще зручнішими для пасажирів.
📌 Основні переваги нового поїзда:
-
Інклюзивність: пандуси, спеціальні вбиральні, місця для пасажирів на кріслах колісних
-
Велолюбам: наявні кріплення для велосипедів
-
Комфортні умови: м’які індивідуальні сидіння з регулюванням, розетки, USB, столики
-
Зручність у дорозі: тримачі для смартфонів, багажні полиці збільшеної місткості, стелажі для валіз
-
Сучасне освітлення та табло, індикація вбиралень
-
Снеки і кава на борту: автомати з напоями й перекусами — вперше на регіональному маршруті!
Це вже 5-й капітально оновлений поїзд у 2025 році та 42-й — з початку повномасштабного вторгнення, відремонтований власними силами Укрзалізниці.
«Лише з початку цього року приміськими поїздами скористалося понад 14,5 мільйона пасажирів, із яких чверть — пільговики. Залізниця — це безпека, надійність і доступність. Але для системного оновлення парку потрібна підтримка держави», — зазначають в Укрзалізниці.