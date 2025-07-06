07:09 | 7.07.2025
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Пантеон Героїв 

Тернопільщина втратила захисника Віктора Дрожака

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З болем у серці Бучацька міська рада повідомляє про втрату на війні нашого земляка, Героя України – Віктора Миколайовича ДРОЖАКА, 1971 року народження із с. Язловець. Стрілець-помічник гранатометника стрілецького взводу загинув внаслідок нанесення вогневого удару 30.09.2024 р. поблизу населеного пункту Красногорівка, Покровського району, Донецької області.
Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким захисника. Нехай Господь дає сили пережити це горе. А душа нашого Героя спочиває з миром.

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