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На запрошення Михайла Головка на Збаражчину приїде митрополит Епіфаній

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Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший митрополит Епіфаній відвідає Збаражчину на запрошення народного депутата від ВО «Свобода» Михайла Головка.
З нагоди 75-ої річниці вшанування воїнів УПА митрополит відслужить панахиду в урочищі Зімно, неподалік села Бодаки Збаразького району. Розпочнуть молитву 29 червня о 10 годині.
Саме там, у криївці між селами Лози і Котюжини Збаразького району, 1944 року полягли майже пів сотні українських повстанців під час несподіваної засідки ворога.
За словами народного депутата Михайла Головка, подвиг повстанців став надзвичайно вагомим в історії визвольної боротьби нашої держави.
– Ми вшановуємо пам’ять воїнів УПА на місці їхньої загибелі, бо ця земля просякнута кров’ю наших повстанців. Ще тоді вони показали, що українська нація не терпітиме жодного окупанта і не дасть кинути себе під ноги. Завдяки їхньому подвигу сьогодні ми маємо можливість жити на своїй, святій українській землі. Хоч більшість імен цих вояків УПА нам невідомі, та їхній подвиг, жертовність й любов до рідної землі назавжди закарбуються в пам’яті, – зазначив Михайло Головко.
 
Нагадаємо, минулоріч в урочищі Зімно за підтримки Михайла Головка спорудили каплицю та відновили символічну братську могилу.

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