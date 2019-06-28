Іван Сороколіт: «Спочатку створіть правильну партію, а потім беріться за добробут країни!»

Під час виборів людям часто пропонують голосувати за нові обличчя. Однак мало хто знає, що за останні кілька років в Україні не створили жодної партії. І відповідно усе нібито «нове» – це перейменоване старе. Про це в ефірі «Радіо «Рокс» заявив Іван Сороколіт – член партії «Сила Людей», кандидат у народні депутати від Тернополя (округ №163).

Іван Сороколіт переконаний, що без правильної політичної команди з реальними прихильниками, братися за розбудову держави – це фарс.

«Як для політичної партії європейського зразка, «Сила Людей» – це дуже молода партія. Створили «Силу Людей» у 2014 році. Тоді група однодумців, майданівців, людей, які знають, що таке українські реалії, зрозуміли, що важливо утворювати для початку правильну партію, за яку буде не соромно. Лише після цього можна розраховувати на зміни. Вони виконали усі процедурні моменти, зібрали підписи, і реально створили нову юридичну особу «Сила Людей» за законом України. Це складно, особливо якщо в партії немає реальних прихильників. Та «Сила Людей» мала прихильників. Більше того вже в 2015 році брала участь у виборах. Тоді ми показали, що бренд і рейтинги не мають значення, якщо в політику йдуть справді гідні, достойні, авторитетні люди, коли тобі не соромно за команду, з якою працюєш»,- озвучив Іван Сороколіт.

Справді, у 2015 році, від «Сили Людей» було обрано близько дві сотні депутатів у різних радах. Приміром, потужна команда досі працює в Кривому Розі. В Сумській області в місті Тростянець міський голова від «Сили Людей» показує, як можна в маленькому місті розбудувати Європу. Також кейс успіху показала «Сила Людей» і в Чорткові завдяки міському голові Володимиру Шматьку. Та після створення партії «Сили Людей» нові партії в Україні не з’являлися. Цікаво, що навіть партія «Слуга Народу» спочатку була зареєстрована у 2013 році під назвою «Партія рішучих змін». Зміна назви відбулася у грудні 2017-го. Фактично перед самими виборами…