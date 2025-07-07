Рух вантажівок в спеку обмежено: список доріг на Тернопільщині

У зв’язку з підвищенням температури повітря понад +28°С, на автошляхах державного значення Тернопільщини вводяться тимчасові обмеження руху для вантажного транспорту загальною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Мета обмежень — збереження дорожнього покриття у період надвисоких температур. При температурі повітря вище +28°C асфальтне покриття стає особливо вразливим до деформацій під вагою великогабаритного транспорту.

📍 Обмеження діє на таких дорогах:

М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська

М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече

М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине

Н-02 Кременець – Біла Церква – Софіївка

Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль

Р-24, Р-26, Р-39, Р-41, Р-43, Р-87

Встановлено спеціальні заборонні дорожні знаки та інформаційні щити для попередження водіїв.

🛑 Обмеження не стосується:

перевезення небезпечних і швидкопсувних вантажів

транспортування живих тварин та птиці

транспорту, що бере участь у ліквідації надзвичайних ситуацій

🅿️ Місця для відстою транспорту

Водії вантажівок можуть перечекати спеку на 40 спеціально облаштованих майданчиках, розташованих вздовж державних трас області. Біля них також доступні об’єкти дорожнього сервісу для відпочинку.

Дотримання температурних обмежень дозволить уникнути пошкоджень доріг і зменшити витрати на їх ремонт.