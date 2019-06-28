Свіже комерційне будівництво в центрі Тернополя: для кого закони неписані?



Закони, правила та норми писані для одних і НЕписані для обраних.

Яскравий приклад – свіже комерційне будівництво в центрі Тернополя біля залізничної залвзничної колії та однієї з найбільш завантажених автомобільних розв’язок міста.

Хто хоч колись стикався з земельними питаннями біля залізниць та автомобільних доріг, то знає, що там практично нездоланні обмеження.

Але, як то буває і в багатьох інших сферах, якщо дуже захотіти і знати “чарівні слова”, то з’являться потрібні довідки, експертні висновки та сліпота відповідальних контролюючих органів.

Закони і норми є. А ось контролю немає.

Маємо це міняти. І на місцевому і загальнодержавному рівнях. Іван Сороколіт