Хто може стати депутатом тернопільської міської ради. Список

Допоки у ТВК підраховують результати голосування, за попередніми даними у Тернопільську міську раду проходять 20 депутатів від ВО “Свободи”, шість від партії “Порядок. Справедливість. Відповідальність”, троє від партії “За майбутнє”, та 4 від “Сили людей”. Також поки що під питанням проходження у новий склад міської ради Тернополя “Слуг Народу”.

Тому за неофіційними – попередніми даними – ВО “Свобода” у міській раді Тернополя буде представлена такими політиками:

Надал Сергій Віталійович, Горохівський Антон Миколайович, Шахін Ольга Анатоліївна, Фартушняк Юрій Анатолійович, Чашка Марія Теодорівна, Редьква Назарій Михайлович, Хоркавий Віталій Володимирович, Козбур Мар’ян Романович, Баб’юк Марія Петрівна, Паньків Наталія Миколаївна, Костюк Ігор Васильович, Інак Максим Олегович, Зінь Іван Федорович, Турецька Наталія Іванівна, Гевко Галина Орестівна, Торожнюк Роман Васильович, Климчук Олег Андрійович, Сиротюк Михайло Мирославович, Похиляк Ольга Петрівна, Калуш Катерина Вікторівна.

Від “Порядку.Справедливості. Відповідальності” у міську раду Тернополя попередньо проходять : Смик Олександр Іванович, Гірчак Ігор Ярославович, Пачковська Марія Дмитрівна, Чванкіна Олеся Володимирівна, Вільчинський Олександр Казимирович, Яворський Ігор Богданович.

“За майбутнє” у ТМР можуть представляти – Чайківський Іван Адамович, Ергешов Рустам Султанбекович, Вовк Любов Ігорівна.

З партії “ЄС” у міську раду Тернополя можуть потрапити – Овчарук Віктор Вікторович, Шумада Віктор Володимирович, Прокопів Ліна Анатоліївна, Вонс Ігор Васильович, Феціца Христина Миколаївна, Гривняк Віталій Валерійович, Волянська Ружена Ігорівна, Перець Вадим Григорович, Гурик Мирослава Іванівна.

“Силу людей” у ТМР представлятимуть – Сороколіт Іван Леонідович, Різник Олег Іванович, Ковалик Іван Ігорович, Чеховська Людмила Богданівна.

Також можливе проходження у міську раду Тернополя і декількох слуг – Гевко Віктора Леонідовича та Фаріончук Дениса Володимировича.

Відтак, усі ПІП кандидатів взяті з офіційного сайту ЦВК у порядку, як їх подавали самі партії, тому після оголошення офіційних результатів ТВК, можливі зміни.

Сам же оновлений склад Тернопільської міської ради ми побачимо після оприлюднення офіційних результатів голосування по округах, а далі формування партійних списків у ТМР.

Тому даний оновлений список депутатів ТМР є попереднім та неофіційним.

Як тільки оприлюднять офіційні результати виборів, можна буде говорити і про точну кількість депутатів від тієї чи іншої політичної сили і хто саме представлятиме інтереси громади в оновленій ТМР.

За інф. Тернополяни