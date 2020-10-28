Шокуючий випадок у Тернополі: недоношену дитину породілля сховала у шафі

Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною інкримінують правоохоронці Тернополя мешканці обласного центру. Жінка 21 жовтня народила вдома недоношену дитину і за меддопомогою не зверталася.

27 жовтня на лінію “102″ надійшло повідомлення від колишнього чоловіка породіллі. Він розповів, що прийшов до квартири, аби провідати своїх синів 12 та 14-ти років. В цей час з під’їзду вибігла колишня дружина, тримаючи в руках згорток, схожий на дитину.

Хлопці також підтвердили, що з маминої кімнати часто чути дитячий плач, але вона їх до приміщення не пускала.

На місці події працювали оперативники. Під час огляду квартири правоохоронці виявили речі, які вказували на існування дитини. Жінку розшукали. Вона переховувалася у своєму ж під’їзді, але кількома поверхами вище.

Семиденну дитину та її матір забрала бригада швидкої допомоги. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 166 ККУ. Чому жінка не звернулася до лікарні та переховувала немовля, встановить слідство.