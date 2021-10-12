Арсенчику Борису з Тернопільщини встигли зробити рятівний укол – хлопчику виповнилося 2 роки

Днями, Арсенчику Борису з Тернопільщини, який бореться з СМА, виповнилося два роки.

Про це на власній стоірнці у Фейсбук повідомила мама Арсенчика – Надя Борис.

“З днем народження, наше миле ангелятко, – відзначила Надя Борис. – Щиро дякуємо кожному з вас за слова привітання і побажання для Арсенка. Дуже приємно, що кругом так багато людей, які полюбили нашого хлопчика. Цей рік був надзвичайно важким і одночасно переможним для нас. Дальше, тільки вперед за новими успіхами. Дякуємо волонтерам за свято для Арсенка. Любимо і обіймаємо кожного”.

9 жовтня 2021 року Арсенчику Борису, в якого свого часу діагностували СМА – виповнилося два роки.

Нагадаємо, батьки Арсенчика дізналися, що їхній син хворий на СМА та почали збір коштів на найдорожчі у світі ліки – укол “Золгенсма” , вартістю 2,5 млн доларів.

Арсенчик став тим щасливчиком, який виграв у лотерею дороговартісний укол від фірми – виробника.

Хлопчику встигли зробити життєву необхідну ін’єкцію до його 2-ліття, адже це дуже важливо при такій хворобі.