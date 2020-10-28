Список переможців мерських виборів на Тернопільщині

Виборча кампанія добігла до свого завершення. Члени комісій наразі іще підбивають підсумки до офіційного оголошення результатів.

Втім, наразі уже фактично відомо імена переможців міських та селищних голів у тих населених пунктах, які до 25 жовтня на Тернопільщині мали статус районних центрів.

Нагадаємо, у результаті адмінреформи надалі на Тернопільщині залишається лише три райони – Тернопільський, Кременецький та Чортківський.

Слід зауважити що 8 із 17 мерів повторно перемогли на виборах, а для Надала і Поперечного – це уже третя перемога. Найбільше мерів у “Європейської Солідарності”.

Отож, пропонуємо Вашій увазі список переможців мерських виборів:

Бережани – Ростислав Бортник, самовисування, архітектор

Борщів – Ігор Чопик, ВО “Батьківщина”, приватний підприємець

Бучач – Віталій Фреяк, “Європейська Солідарність”, голова Бучацької районної ради

Гусятин – Степан Карпо, партія “Довіра”, голова Самолусківської сільської ради

Заліщики – Іван Дрозд, “Європейська Солідарність”, голова Заліщицької районної ради

Збараж – Роман Полікровський, “Європейська Солідарність”, Збаразький міський голова

Зборів – Руслан Максимів, “Європейська Солідарність”, Зборівський міський голова

Кременець – Андрій Смаглюк, ВО “Свобода”, директор школи №5 у Кременці

Козова – Сергій Добалюк, “За майбутнє”, керівник комунального підприємства у Козові

Ланівці – Роман Казновецький, “Європейська Солідарність”, Лановецький міський голова

Монастириська – Андрій Старух, ВО “Свобода”, Монастириський міський голова

Підволочиськ – Віталій Дацко, Підволочиський селищний голова

Підгайці – Ігор Мерена, ВО “Батьківщина”, приватний підприємець

Теребовля – Сергій Поперечний, самовисування, Теребовлянський міський голова

Тернопіль – Сергій Надал, ВО “Свобода”, Тернопільський міський голова

Чортків – Володимир Шматько, “Сила людей”, Чортківський міський голова

Шумськ – Вадим Боярський, “Слуга народу”, начальник департаменту соціального захисту Тернопільської ОДА.

За інф.Тернополіс