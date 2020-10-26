13:25 | 26.10.2020
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Попередні результати: у міську раду Тернополя проходять п’ять партій

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За даними екзит-полів та неофіційною інформацією у Тернопільську міську раду проходять представники пятьох партій, а в обласну – кандидати з шести політичних сил.

Так за попередніми неофіційними даними у Тернопільську міську раду проходять представники п’ятьох партій – “Свободи”, “Європейської солідарності”, “Порядок. Відповідальність. Справедливість”, “Слуги народу”, та “Сили людей”.

В Тернопільську обласну раду проходять представники шести політичних партій – “Європейської солідарності”, “За майбутнє”, “Свободи”, “Слуги народу”, “Батьківщини” та “Довіри”. 

Офіційні результати буде оприлюднено після опрацювання усіх протоколів. 

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