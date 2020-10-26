Міським головою Бережан став провідний архітектор Ростислав Бортник

За попередніми підрахунками міським головою Бережан на головою Бережанської ОТГ став уродженець цього міста Ростислав Бортник. Він працював архітектором у провідних австрійських та німецьких бюро, у Голландії та Нідерландах вів проекти.

З 2007-го року на його рахунку сотні архітектурних проєктів. Від спорудження школи в Африці – до реставрації будівель-пам’яток ЮНЕСКО. У 2019-му житловий комплекс у Відні, збудований під керівництвом українця, потрапив до списку 17 найкращих архітектурних об’єктів за версією Державної премії архітектури та екологічного будівництва Австрії.

Потенційний мер уже дякує виборцям за висловлену довіру на своїй сторінці у Facebook:

Висловлюю Вам свою вдячність за висловлену довіру. Дякую, що повірили в мене і мою програму. Планка поставлена високо, але разом ми зможемо досягнути ще більших висот. Також прошу Вас стати частиною команди, висловлювати ваші ідеї, бачення, побажання. Буду старатися вислухати кожного. Лиш в такий спосіб ми зможемо розбудувати наш край, – пише Ростислав Бортник.

Також переможець виборчих перегонів у Бережанах повідомив, що зараз лікується від наслідків вірусу COVID-19. Перед мною стоїть не одне випробування, але спершу мушу позбутись COVID-19 щоб з новими силами взятись за нові завдання.