Чи можна вилікувати геморой за допомогою таблеток і свічок?

Слогани, які використовуються в рекламі препаратів для лікування геморою, обіцяють позбавити від недуги всіх, швидко і без хірургічної допомоги. Чому ж геморой залишається однією з найпоширеніших проктологічних хвороб в світі?

Про те, який ефект дають препарати і свічки “з реклами” і як гарантовано впоратися з гемороєм, розповідає проктолог Медичного Центру «Оксфорд Медікал Тернопіль».

1. На першій стадії геморою можливо консервативне лікування за допомогою препаратів, але воно досить тривале з дотриманням рекомендацій по харчуванню. Основне лікування геморою – тільки класична операція або малоінвазивні сучасні маніпуляції, але не консервативні способи.

Флеботоніки можуть впоратися з тромбозом вузла, зменшити зовнішній вузол, але він залишиться пов’язаний з внутрішнім гемороєм. При фізичному навантаженні або дії інших провокуючих чинників вузол знову з’явиться, а можливо, і не один. Свічки, як правило, знімають симптоми, дозволяють зменшити свербіж і печіння, так як містять місцеві анестетики, але корінним чином не впливають на саму проблему.

Основна причина геморою – слабкість судинної стінки, тому гарантувати відсутність рецидивів не можна, але можна звести до мінімуму ризик їх розвитку. Важливо, щоб пацієнт виключив або максимально обмежив чинники, які провокують захворювання: надмірні фізичні навантаження, застій крові (сидяча робота, адинамія, їжа, що викликає запори, і ін.).

Незважаючи на велику кількість сучасних засобів, спосіб вилікувати геморой за допомогою таблеток і свічок поки не знайдений . Тим часом багато фармакологічних засобів можуть бути ефективними в комплексній терапії захворювання.

Якщо ви зіштовхнулися з таким діагнозом як «геморой», не варто відкладати візит до лікаря – проктолога. В медичному центрі «Оксфорд Медікал» можна провести діагностику та лікування такого неприємного захворювання в найкоротші терміни.

Медичний центр «Оксфорд Медікал Тернопіль» застосовує чотири методики лікування геморою для різних стадій:

лікування медикаментозними препаратами (використовується тільки при першій стадії);

радіохвильова хірургія апаратом «Сургітрон»;

лігування латексними кільцями (використовується при першій, другій та третій стадії);

найсучасніша методика видалення вузлів усіх стадій HAL – RAR ( використовується при усіх стадіях геморою).

Зверніться за консультацією до лікаря – проктолога за телефоном (068) 752 52 52!







