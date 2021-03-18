690 нових випадків: невтішна статистика COVID-19 на Тернопільщині
690 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 18 березня 2021 року.
Також за останню добу:
летальних випадків – 7 (чоловік 79 р. Чортківський район с. Вільхівчик, чоловік 70 р. м. Тернопіль, чоловік 80 р. м. Тернопіль, жінка 68 р. м. Тернопіль, жінка 41 р. м. Тернопіль, чоловік 36 р. м. Бережани, чоловік 82 р. Тернопільський район с. Настасів)
одужало – 359 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 1580
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 48133 особи;
одужало – 41675 осіб;
летальних випадків – 673 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 5260 (4753 одужало, 74 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1131 (1006 одужало, 18 летальних)
– Тернопільський район – 28804 (25031 одужало, 364 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 13371 (11389 одужало, 165 летальних)
– Чортківський район – 14069 (11891 одужало, 232 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 2002 (1656 одужало, 20 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (55 осіб):
• м. Кременець – 13
• м. Почаїв – 2
• с. Будки – 2
• с. Борщівка – 1
• с. Затишшя – 1
• с. Мала Горянка – 1
• с. Лосятин – 1
• с. Розтоки – 1
• с. Шпиколоси – 2
• смт Вишнівець – 7
• с. Старий Вишнівець – 2
• с. Федорівка – 4
• с. Лози – 2
• м. Ланівці – 1
• м. Шумськ – 6
• с. Великі Дедеркали – 2
• с. Сураж – 2
• с. Цеценівка – 1
• с. Шкроботівка – 4
Тернопільський район (384 особи):
• м. Тернопіль – 153
• м. Бережани – 13
• с. Жуків – 2
• с. Гиновичі – 3
• с. Котів – 1
• с. Краснопуща – 5
• с. Куропатники – 4
• с. Мечищів – 1
• с. Саранчуки – 1
• с. Стриганці – 1
• с. Урмань – 1
• с. Шибалин – 2
• м. Збараж – 7
• с. Верняки – 1
• с. Вищі Луб’янки – 1
• с. Грицівці – 1
• с. Доброводи – 1
• с. Залужжя – 1
• с. Зарубинці – 1
• с. Іванчани – 1
• с. Капустинський Ліс – 1
• с. Киданці – 1
• с. Кобилля – 6
• с. Ліски – 1
• с. Нижчі Луб’янки – 1
• с. Романове Село – 1
• с. Старий Збараж – 1
• с. Чернихівці – 4
• м. Зборів – 2
• смт Залізці – 1
• с. Беримівці – 1
• с. Волосівка – 1
• с. Гаї-Розтоцькі – 1
• с. Мшанець – 1
• с. Озерна – 1
• смт Козова – 7
• смт Козлів – 2
• с. Великий Ходачків – 2
• с. Городище – 5
• с. Заберізки – 2
• с. Золота Слобода – 1
• с. Золочівка – 1
• с. Криве – 3
• с. Плотича – 1
• с. Таурів – 1
• смт Підволочиськ – 4
• с. Галущинці – 1
• с. Дорофіївка – 2
• с. Жеребки – 1
• с. Кам’янки – 6
• с. Кошляки – 1
• с. Пальчинці – 1
• м. Підгайці – 3
• с. Завалів – 3
• с. Заставче – 1
• с. Сільце – 4
• с. Старе Місто – 4
• с. Угринів – 2
• м. Теребовля – 9
• смт Дружба – 1
• смт Микулинці – 2
• с. Багатківці – 1
• с. Варваринці – 1
• с. Дарахів – 2
• с. Довге – 1
• с. Долина – 1
• с. Зарваниця – 1
• с. Золотники – 3
• с. Раковець – 1
• с. Соколів – 1
• с. Струсів – 3
• смт Великі Бірки – 2
• смт Велика Березовиця – 1
• с. Ангелівка – 3
• с. Байківці – 3
• с. Біла – 2
• с. Білоскірка – 1
• с. Буцнів – 1
• с. Великий Глибочок – 1
• с. Великі Гаї – 10
• с. Гаї-Гречинські – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 4
• с. Дичків – 1
• с. Застав’є – 1
• с. Застінка – 1
• с. Івачів Горішній – 1
• с. Івачів Долішній – 2
• с. Ігровиця – 3
• с. Красівка – 1
• с. Курники – 1
• с. Лозова – 1
• с. Лучка – 1
• с. Мар’янівка – 1
• с. Миролюбівка – 2
• с. Мишковичі – 1
• с. Настасів – 3
• с. Петриків – 8
• с. Підгородне – 3
• с. Прошова – 1
• с. Смиківці – 3
• с. Смолянка – 2
• с. Стегниківці – 2
• с. Ступки – 4
• с. Товстолуг – 1
• с. Чернелів-Руський – 1
Чортківський район (251 особа):
• м. Чортків – 31
• с. Антонівка – 1
• с. Біла – 1
• с. Горішня Вигнанка – 1
• с. Залісся – 2
• с. Косів – 1
• с. Нагірянка – 3
• с. Палашівка – 1
• с. Переходи – 1
• с. Пробіжна – 1
• с. Шманьківці – 7
• м. Борщів – 23
• смт Скала-Подільська – 6
• с. Більче-Золоте – 13
• с. Бурдяківці – 1
• с. Верхняківці – 6
• с. Глибочок – 1
• с. Горошова – 2
• с. Гуштин – 1
• с. Жилинці – 1
• с. Збручанське – 1
• с. Іванків – 1
• с. Кривче – 1
• с. Сапогів – 3
• с. Сков’ятин – 2
• с. Стрілківці – 2
• с. Цигани – 1
• с. Шупарка – 1
• м. Бучач – 14
• с. Бариш – 3
• с. Жизномир – 3
• с. Заривинці – 2
• с. Зубрець – 1
• с. Костільники – 1
• с. Миколаївка – 1
• с. Новоставці – 1
• с. Підзамочок – 3
• с. Ріпинці – 1
• с. Скоморохи – 3
• с. Соколів – 2
• с. Трибухівці – 2
• смт Гусятин – 6
• м. Копичинці – 8
• м. Хоростків – 5
• с. Васильківці – 2
• с. Вигода – 1
• с. Котівка – 2
• с. Круголець – 1
• с. Малі Бірки – 1
• с. Оленівка – 2
• с. Оришківці – 1
• с. Суходіл – 1
• с. Чабарівка – 1
• с. Яблунів – 1
• м. Заліщики – 14
• смт Товсте – 3
• с. Бедриківці – 1
• с. Ворвулинці – 1
• с. Дзвиняч – 1
• с. Добрівляни – 1
• с. Колодрібка – 1
• с. Лисичники – 2
• с. Литячі – 1
• с. Нагоряни – 1
• с. Нирків – 5
• с. Печорна – 1
• м. Монастириська – 13
• с. Бертники – 1
• с. Гончарівка – 2
• с. Горішня Слобідка – 2
• с. Гранітне – 1
• с. Дубенка – 3
• с. Задарів – 1
• с. Криниця – 4
• с. Чехів – 6
• с. Яргорів – 1