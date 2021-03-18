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Нарешті населенні пункти Тернопільської області матимуть Генеральні плани забудов, – голова ГО «Українська народна варта» Петро Ландяк

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5 лютого 2021 року громадська організація «Українська народна варта» звернулася до керівництва Тернопільської обласної державної адміністрації  з приводу невідкладної розробки містобудівної документації. І вже досить оперативно  в усі міста і селища області були відправлені листи, з доволі детальною аргументацією, в потребі розробки Генеральних планів забудови. Про це повідомляє очільник ГО Петро Ландяк.

  • Хто переймається і вболіває за архітектурне обличчя наших міст і сіл, їх естетичний вигляд, забезпеченість і збалансованість життєвого простору зеленими насадженнями, оптимальність організації транспортного і пішохідного руху розуміє потребу у Генеральних планах забудови, – каже Петро Ландяк.

Голова ГО Петро висловлює свою вдячність керівництву Тернопільської ОДА та надіється,  що це звернення буде мати практичне продовження.  

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