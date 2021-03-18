5 лютого 2021 року громадська організація «Українська народна варта» звернулася до керівництва Тернопільської обласної державної адміністрації з приводу невідкладної розробки містобудівної документації. І вже досить оперативно в усі міста і селища області були відправлені листи, з доволі детальною аргументацією, в потребі розробки Генеральних планів забудови. Про це повідомляє очільник ГО Петро Ландяк.

Хто переймається і вболіває за архітектурне обличчя наших міст і сіл, їх естетичний вигляд, забезпеченість і збалансованість життєвого простору зеленими насадженнями, оптимальність організації транспортного і пішохідного руху розуміє потребу у Генеральних планах забудови, – каже Петро Ландяк.

Голова ГО Петро висловлює свою вдячність керівництву Тернопільської ОДА та надіється, що це звернення буде мати практичне продовження.