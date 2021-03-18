“Червону зону” та передчасні шкільні канікули прогнозує Сергій Надал у Тернополі з 22 березня

У Тернополі ситуація із захворюваністю на ковід характеризується як неблагополучна із тенденцією до зростання кількості хворих та ускладнень.

Про це в середу, 17 березня, в ефірі радіо Рокс повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

– Збільшується як кількість хворих на ГРВІ, так і на ковід, збільшується зайнятість ліжкомісць, призначених для лікування хворих на ковід. Це всі ті показники, які призводять до визначення території як «червоної» зони. Ці зони визначаються урядом не для міст, а в цілому для областей. А в області в нас ситуація теж напружена, особливо в районах, які межують з Івано-Франківською та Чернівецькою областями. Показники погіршуються і якщо така ситуація буде впродовж тижня, то вже наступного тижня маємо всі шанси опинитися в «червоній» зоні», – сказав Надал.

При цьому обумовив, що таке рішення уряду поведе за собою припинення навчання, припинення роботи громадського транспорту, закриття об’єктів торгівлі.

– Дуже не хотілося б цього робити. Тому ще раз закликаю людей – бережіть себе, користуйтеся масками, використовуйте їх правильно, уникайте місць масового скупчення людей, використовуйте антисептики, – порадив жителям громади міський голова.

Він додав, що через діючі обмеження щодо кількості пасажирів у громадському транспорті, а відтак чималого скупчення людей на зупинках, в мерію уже надходять прохання скасувати право пільгового проїзду для пенсіонерів, щоб працівникам легше було повернутися додому після робочого дня. Завтра цю пропозицію розглядатимуть на засіданні міського штабу із протидії розповсюдженню коронавірусу.

На задані в ефірі питання щодо того, чому дітей не переводять на дистанційне навчання, мер відповів, що таким ідеям чинять опір самі батьки.

– Батьки масово просять не припиняти навчання і не переводити на дистанційну форму. Станом на сьогодні серед шкіл всіх населених пунктів нашої громади зареєстровано 1,7 тис. дітей, хворих на ГРВІ, хворих на ковід – 37. Це не є величезна кількість, – стверджує міський голова. – Як тільки виявляють хворих дітей у класах, то приймаються рішення про перехід на дистанційне навчання. Але тоді одразу включаються батьки, що не припиняйте навчання, що діти хочуть вчитися. Тому це питання вчительських колективів і батьківських комітетів.

Водночас Надал повідомив, що через ускладнення епідситуації завтра на засіданні штабу буде розглядатися ініціатива розпочати весняні канікули не 29 березня, як планували, а 22-го. А якщо і після завершення канікул ситуація із захворюваністю на ковід залишиться неблагополучною, то одразу після канікул таки запровадять дистанційне навчання на один тиждень.

Також міський голова поінформував, що зараз в міській дитячій лікарні перебуває 23 хворих на ковід: 16 дітей та 7 дорослих. Ще 8 лікуються з симптомами та підозрою на ковід, але в них діагноз ще не підтверджено.

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