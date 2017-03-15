Тернопільські сестри Нетребюк про підкорення світового модельного бізнесу

У Тернополі діє вже кілька модельних шкіл. Кожна з них прагне виховати всесвітньовідомих моделей, які б прославляли Україну та Тернопіль. Сестри Нетребюк: Анастасія й Олена − яскравий приклад успішної модельної кар’єри. Модельний шлях Анастасії розпочався у 17 років, коли вона вперше виїхала за кордон, в Пекін по контракту на три місяці. Після вдалого старту сестри, вирішила себе спробувати й Олена. Сьогодні у модельному бізнесі дівчата вже близько п’яти років, підкорили подіуми Мілану та Парижу, знайомі з відомими фотографами та дизайнерами. Своїм успіхом завдячують мамі, яку з любов’ю називають Люсі. Саме вона стала рушійною силою механізму, який постійно підштовхував погоджуватися на нові пропозиції, коли дівчат долали сумніви. За словами моделей їхня кар’єра стала успішною, тому що вони постійно з Богом і де б не були – в Кореї, Таїланді, Іспанії, Парижі чи Мілані, стараються знайти церкву та подякувати Богу.

У скільки років почалася ваша модельна кар’єра?

Анастасія: Коли мені було 16 років тато наполіг на тому, щоб віддати мене в модельну школу. Тоді я вирішила взяти участь у конкурсі «Міс Тернопіль-2012» і спробувати себе. Згодом поїхала в Корею на три місяці за контрактом, де і заробила свої перші гроші.

Олена: Я побачила, як все успішно складалося в сестри та вирішила спробувати й себе в модельному бізнесі. Перша моя робота була в Ізраїлі у Тель-Авіві, де я пропрацювала теж три місяці й заробила свої перші гроші, якими дуже гордилася, бо новим моделям практично не платять, а мені заплатили пристойну суму.

Скільки років ви в модельному бізнесі?

Анастасія: Я близько п’яти років.

Олена: А у мене вже чотири роки модельного досвіду.

Як підтримуєте фігуру? Які продукти виключили зі свого раціону?

Олена: Ми вже п’ять років не їмо калорійних продуктів і почуваємося здоровими. Гіппократ сказав: «Ти є те, що ти їси». Я з цим твердженням погоджуюся, бо бачу на власному прикладі, що повністю здорова, хоч і не їм картоплі, смаженої їжі, борошняних виробів та крохмалистих продуктів.

Ми їмо усі фрукти та овочі, також горіхи та боби. Раз в тиждень можемо з’їсти м’ясо та двічі рибу. Є люди, які кажуть, коли не їсти м’яса, то не матимеш сил, але це не так, бо всю користь і енергію ми отримуємо від фруктів, овочів та бобів.

Анастасія: Ніяких секретів хорошої фігури немає. Лише здорове харчування допоможе отримати ідеальну фігуру! Завдяки здоровому способу життя в мене сильний організм, імунітет та здорові нігті, волосся, доглянута шкіра.

Ваші параметри й вага.

Анастасія: Мої параметри майже ідеальні: 84-59-88. Вага – 52 кг.

Олена: Модельні параметри дуже важливі, але зараз чим худіша модель, тим краще. Я володію такими параметрами: 86-60-89, 53 кг.

Які подіуми ви підкорили?

Олена: Та доводилося дефілювати на подіумах і в Мілані, і в Парижі, в Китаї на Fashion Week, в Ізраїлі, Мадриді. Представляли одяг відомих дизайнерів, але вони відомі в Мілані, Парижі. Імена цих дизайнерів і брендів для тернополян нічого не скажуть, бо більшість знають п’ять найпопулярніших брендів одягу і все.

Анастасія: У Китаї одного разу довелося бути моделлю на показі найвідомішого китайського бренду, який займає на ринку високу позицію. Дефілюємо в одязі від відомих дизайнерів, яких знають у своїй країні. У майбутньому є плани взяти ячасть у показах найкрутіших світових брендів.

Чи бувають у вас спільні робочі поїздки?

Анастасія: О, це болюче питання для мене, бо я хочу працювати разом із сестрою, але не виходить. Коли ми працювали в одній модельній агенції, то навіть там не щастило їздити разом в одну країну. Ми дуже схожі, але нас не плутають, бо ми не працюємо разом.

Олена: Від нас це не залежить, одного нашого бажання замало. Агент Насті живе в Нью-Йорку, а мій – в Києві. Коли клієнт мене кличе в Париж, а Настю – в Мілан, то я не можу йому відмовити й сказати, що я їду в Мілан.

У яких країнах доводилося працювати?

Анастасія: Головна проблема – це візи. Якби не візи, то ми б навіть і не приїжджали в Тернопіль, але мусимо постійно їх поновлювати. Ні в кого з моделей немає такої проблеми, тільки в українок. Попри те, я побувала в Азії, Китаї, Японії, Токіо, Кореї, Таїланді, Греції, Ізраїлі, Мілані, Парижі, Мадриді…

Олена: Я була в Німеччині, де Настя ще не була. Працювала теж у Греції, Іспанії, Італії, Японії, Китаї, Токіо та Ізраїлі.

Коли приїжджаєте додому, як проводите свій вільний час?

Анастасія: Від самого ранку до вечора проводимо дні втрьох: мама, я й Оленка. Зранку готуємо мамі сніданок, прибираємо вдома, гуляємо із собакою, разом гуляємо містом, робимо спільні покупки, зустрічаємо маму з роботи.

Олена: Ми часто розлучаємося на три місяці (мама залишається в Тернополі, я їду в одну країну, Настя – в іншу). Місяць перерви між контрактами – це дуже мало часу для нас всіх, щоб побути разом.

Мама і сестра – це мої найкращі друзі, які ніколи не зрадять.

Анастасія: Головний плюс роботи в модельному бізнесі – це подорожі і знайомства з цікавими людьми, від яких переймаєш досвід.

Олена: Коли ми подорожуємо, то маємо чудову можливість побачити країну не як туристи, а як місцеві жителі.

Критикуєте одна одну?

Анастасія: Ні, ніколи! Звичайно, я ділюся враженнями від побачених фото. Можу лише сказати, що освітлення погане чи макіяж, або зачіска, але це від неї не залежить, тому це не критика.

Чи не важко співпрацювати з різними фотографами та дизайнерами?

Олена: Дуже легко, бо європейці відкриті до спілкування, тим більше, що ми з ними спілкуємося англійською. Хочу наголосити на тому, що знання англійської – це перший ключ до успішної модельної кар’єри. Ази англійської мови заклала наша вчителька зі школи № 28, Олександра Василівна Журавльова, за що ми їй безмежно вдячні. Без знання іноземної мови, яка б ти не була красива, тебе не запам’ятають, якщо ти не зможеш розповісти, як пройшов твій день і підтримати розмову.

Анастасія: Зараз ми говоримо англійською вільно, тому це один із факторів нашого успіху. Коли приходиш в студію, де роблять макіяж, зачіску, працюють над твоїм образом, то відчуваєш себе комфортно, бо люди дуже привітні й прості.

Хтось із моделей є для вас прикладом?

Анастасія: Я беру приклад із Наталі Водянової, бо я вражена її духовним світом, жіночою мудрістю та благодійністю.

Олена: Коли розпочинала свою модельну кар’єру, прикладом для мене була сестра. Рівнятися, ні на кого не рівняюся.

Яка зарплатня у моделей?

Олена: Конкретної суми я не назву, але нашої заробітної плати достатньо, щоб відчувати себе комфортно і ні в чому собі не відмовляти.

Спілкувалася Тетяна Шило

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