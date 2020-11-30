13:28 | 30.11.2020
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На Тернопільщині під час будівництва із висоти впав чоловік

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Смерть в результаті побутового нещасного випадку зареєстрували працівники Кременецького відділу поліції. 

Двадцять сьомого листопада близько 14:00 до реанімаційного відділення Кременецької лікарні бригада екстреної медичної допомоги привезла жителя райцентру. Сімдесятирічний чоловік отримав травми в результаті падіння з висоти. 

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що потерпілий працював на новобудові свого сина в одному із сіл району. Через необережність пенсіонер впав з семиметрової висоти. Його з політравмою доправили до лікарні. Проте врятувати життя чоловікові медикам не вдалося. Через три години після нещастя він помер в реанімації. 

Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 115 частина 1 ККУ з поміткою “побутовий нещасний випадок”. 

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