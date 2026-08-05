На війні загинув молодий захисник Дмитро Березко з Тернопільщини

🕯Знову сумна звістка сколихнула Великоберезовицьку громаду, повідомили у селищній раді.

💔На війні загинув уродженець села Мар’янівка Дмитро Березко.

🇺🇦Дмитро Березко народився 29 жовтня 1992 року у селі Мар’янівка Тернопільської області. Навчався у Мар’янівській початковій школі – філії комунального закладу «Настасівський ліцей» Великоберезовицької селищної ради Тернопільської області, а згодом продовжив навчання у Богданівській гімназії Тернопільського району.

У 2024 році став на захист України від російських окупантів. Захищав територіальну цілісність і суверенітет нашої держави на Донецькому напрямку у складі 2-ї окремої Галицької бригади Західного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України.

😭Тривалий час Дмитро вважався зниклим безвісти та нещодавно підтвердилась його загибель. Життя Захисника обірвалося 12 грудня 2025 року. Йому назавжди залишилося 33 роки…

😔У Героя залишилися мати, дружина, донька, сестри та брати.

Парастас та похорон відбудеться 5 та 6 серпня у Львові за місцем проживання дружини та дитини Дмитра Березка.

🕯Висловлюємо щирі співчуття усім рідним та близьким воїна Дмитра. Нехай Господь дарує їм сили пережити цю непоправну втрату. Вічна пам’ять і шана Захиснику України!