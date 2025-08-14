У Тернополі покажуть військові артефакти та навчать збирати зброю

З 15 по 17 серпня у парку імені Тараса Шевченка в Тернополі відбудуться патріотичні заходи, організовані молоддю міста. Ці локації дадуть можливість відвідувачам не лише побачити військові артефакти, а й випробувати свої сили у практичних заняттях, набравшись досвіду з військової підготовки.

Молодь, яка пройшла вишколи та тренування, поділиться набутими знаннями і навичками. У програмі заходів — виставка зброї, де кожен зможе побачити артефакти та сучасну військову техніку, а також взяти участь у тренуваннях зі збору і розбору автомата. Крім того, буде організований тир, де учасники зможуть випробувати свою влучність.

Особливу увагу надаватимуть тактичній медицині: гості матимуть змогу отримати базові знання з надання першої допомоги у польових умовах, що особливо важливо в умовах бойових дій.

Захід має на меті популяризацію військової підготовки серед молоді, підтримку патріотичного духу та знайомство з основами армійської служби для широкої аудиторії.

Вхід на всі локації вільний, тому захід стане доступним для всіх охочих.