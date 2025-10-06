Тернопіль на карті освіти: вчителька Наталія Киричук і випускниця Уляна Гербут здобули високі нагороди від Президента

Директор департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації Ольга Хома повідомила, що указом Президента України №742/2025 почесне звання «Заслужений вчитель України» було присвоєно Наталії Володимирівні Киричук, вчительці фізики та астрономії ТАЛУГ ім. І. Франка. Це високий рівень визнання її професіоналізму та багаторічної праці.

Також на заході була відзначена талановита випускниця ліцею 2025 року, Уляна Гербут, яка отримала сертифікат на здобуття премії Президента України як переможниця міжнародної учнівської олімпіади.

Вітаємо наших переможців і гордимося їхніми досягненнями!