У Тернопролі по магазинах “ходять” сувенірні копюри

14 серпня 2025 року у Тернополі поліцейські затримали 40-річного чоловіка, раніше судимого за майнові злочини. Оперативники встановили, що він протягом місяця скоїв щонайменше шість шахрайських оборудок, заволодівши чужим майном на суму понад 90 000 гривень.

Схема шахрая була стандартною: він розраховувався сувенірними купюрами, які зовні нагадували справжні гроші, або ж брав речі під виглядом оренди, одразу після чого зникав. Зловмисник викрав мобільні телефони, електронні аксесуари та навіть електросамокат. В одному з випадків, забравши товар, він залишив гаманець із сувенірними купюрами, а сам втік з новим телефоном.

Правоохоронці також з’ясували, що на момент скоєння злочинів шахрай перебував у розшуку за незаконне заволодіння транспортним засобом. Проти нього були винесені ухвали суду про тримання під вартою.

За всіма фактами відкрито кримінальні провадження за частинами 1 та 2 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до трьох років позбавлення волі. Слідчі вилучили речові докази, а зараз вирішується питання про повідомлення про підозру.