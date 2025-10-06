Молоде серце, яке б’ється за ЗСУ: як Аміна Бачинська з Ланівців наближає перемогу

Завдяки неймовірній відданості та активній волонтерській діяльності Аміни Бачинської, молодої дівчини, яка щонеділі збирає кошти на потреби Збройних Сил України, волонтерський рух на Тернопільщині продовжує зростати.

“Ця дівчина ЩОНЕДІЛІ на ринку заробляє гроші винятково на потреби військових! І НЕ ВАЖЛИВО: спека, дощ, мороз, холодрига,” — ділиться зворушливою історією волонтерка Наталія Гамера.

Вона знає людей, котрі постійно донатять.

Вона знає, хто який смаколик полюбляє.

Вона знає, хто їй завжди привітно посміхнеться і подякує за волонтерство.

Вона усвідомлює, що хтось мусить це робити.

Вона вірить в ЗСУ.

Вона не чекає миру і перемоги вдома.

Вона наближає перемогу своєю відданою працею.

І їй точно не буде соромно за свою діяльність ні перед ровесниками, ні перед захисниками.

Дякуємо нашій невтомній юній трудівниці .

Аміна, ти неймовірна.

Бджілка наша хай Господь дарує тобі щасливу долю.

Попри пекуче сонце чи холодну погоду, Наталя щосуботи повертається на своє звичне місце збору коштів.

Наталя вірить в ЗСУ і в свою справу, адже, за її словами: “хтось мусить це робити”. Вона не чекає миру, а наближає перемогу своєю щоденною працею.

“Бджілка наша, хай Господь дарує тобі щасливу долю,” — дякує їй за відданість і підтримку вся громада.

Наступні збори будуть спрямовані на доставку важливої техніки та продуктів для ЗСУ. Для підтримки ініціативи можна перераховувати кошти на картку: 5168 7574 0793 5040.