Альбомы для монет: как подобрать подходящий вариант

Сегодня многие люди занимаются коллекционированием монет. Это интересное и познавательное хобби, которое расширяет кругозор, знания о географии и истории. Большинство начинающих нумизматов хранят свои ценности просто в коробках из-под конфет или банках от кофе, но это в корне неверный подход. Дело в том, что от соприкосновения друг с другом монеты могут царапаться, а также покрываться коррозией от высокой влажности и пр.

Если хотите сохранить свои ценности в целости, то вам понадобится специальный альбом. В нем можно хранить всю коллекцию, причем независимо от диаметра и массы монет. Главное – правильно подобрать его, чтобы в нем поместились все ваши сокровища. Если же их много, то можно приобрести несколько альбомов и разделить монеты по годам, континентам или возрасту.

Правила выбора

Прежде чем купить альбом для монет, необходимо разобраться с тем, какими они бывают. Некоторые думают, что если выбрать самый дорогой, то он и будет лучшим. Но это не так. Обязательно учитывайте особенности своей коллекции, ее тематическую направленность, а также параметры монеток. Существует несколько разновидностей альбомов:

Листовые. Считаются наиболее распространенными и доступными. Их изготавливают из полимерного материала, который не боится влаги и ультрафиолета. Листовые модели часто снабжаются держателями и зажимами для облегчения хранения. Также в них можно вставить дополнительные листы с кармашками, увеличив толщину альбома (его также часто называют кляссером). Холдеры. Обычно делают из картона. Некоторые считают, что они относятся с категории листовых, но большинство нумизматов выделяют их в отдельную категорию. Более того, холдеры, в которых монетки крепятся при помощи специального клея или степлера, можно использовать для самостоятельного хранения или вкладывать их в большие альбомы. Тематические планшеты. Обычно называют «раскладушками». Изначально их придумали в США, но затем они распространились по всему миру. Как правило, планшет выпускается под определенную тему. В них есть ячейки, которые предназначена под конкретную монету, она уже подписана и подогнана по размерам. Делают раскладушки из плотного ламинированного картона, они имеют красивое оформление и нередко приобретаются в качестве подарка. Этот вариант подойдет тем, кто любит собирать монеты по определенной тематике, например, советские, польские и пр. Монетники. Это небольшие изделия, которые подходят для транспортировки или переноски монет при продаже или осмотре. Обычно выпускаются под размер кармана или небольшой сумочки. Нередко оформляются под тематический альбом, но не имеют такого декоративного оформления, как планшет. Их часто используют новички с небольшой коллекцией. Кожаные. Наружная обложка в них делается из натуральной кожи и обычно имеет декоративное тиснение. Это дорогие изделия, которые обычно покупают в подарок. Листы в них сделаны из пластика или плотного картона, они могут иметь дополнительное украшение в виде позолоты, надписей и пр. Мы рекомендуем приобретать такие товары только в том случае, если цена коллекции значительно выше, чем альбома. Двухсторонние листы. В них присутствуют пластиковые вставки, фиксирующие монеты. Изучать их можно с двух сторон – это неплохой вариант для декоративных изделий.

Отдельно отметим, что листовые системы также нередко применяют как самостоятельные. Их можно хранить на полке или в папке в столе. Также следует знать, что кляссеры бывают с фиксированным количеством листов или не фиксированным. В последние можно добавлять их по мере необходимости или, наоборот, вытаскивать. Существуют также пластиковые тубы и капсулы для хранения, но в последнее время их используют все меньше из-за низкой практичности. Лучше остановиться на листовых альбомах – они надежно защищают монетки от повреждений и позволяют изучать их в любое время, не переживая, что они потеряются или поцарапаются.