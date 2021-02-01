Довгоочікувана вагітність після п’яти років безпліддя — досвід лікування у Тернополі

Безплідною подружньою парою є та, у якої є бажання мати дитину, активні статеві стосунки без використання контрацептивних засобів, але зачаття не настає протягом 12 місяців. Вважається, що вагітність настає за умови регулярних статевих стосунків протягом одного року у 75% подружні пар, які не використовують контрацептиви.

За даними ВООЗ, безпліддя є проблемою кожної п’ятої подружньої пари. Воно є результатом численних захворювань і вад розвитку.

До відділення хірургії №2 (відділення малоінвазивної хірургії) звернулася 26-річна пацієнтка М. із скаргами на безпліддя при задовільному статевому житті протягом п’яти років. Амбулаторно лікувалася з даної проблеми, але ефекту від лікування не отримувала.

“З анамнезу відомо, що пацієнтка перехворіла двічі на запалення придатків матки, перебувала на стаціонарному лікуванні в одній з ЦРЛ нашої області.

Також хвора обстежена на предмет ендокринного непліддя – діагноз спростовано, тому що показники гормонів були в межах норми. Даній пацієнтці провели перевірку прохідності маткових труб за допомогою рентгеноскопії. Було діагностовано їх непрохідність”, – розповідає лікар-гінеколог відділення хірургії №2 (відділення малоінвазивної хірургії) Ліля Краснянська .

В липні 2020 року пацієнтка звернулася до відділення хірургії №2 з проханням провести їй операцію по відновленню прохідності маткових труб.

“Після ретельного збору анамнезу та проведення всіх необхідних обстежень у пацієнтки було діагностовано первинне безпліддя (двобічні гідросальпінкси). Прийнято рішення проведення діагностично-лікувальної лапароскопії.

При ревізії органів малого тазу було виявлено оклюзію маткових труб, тобто ампулярні відділи маткових труб внаслідок перенесених запальних процесів зазнали утворення злук, що унеможливило потрапляння яйцеклітини у маткову трубу, де вона мала би зустрітися зі сперматозоїдом.

Проведено розз’єднання злук та відновлення прохідності маткових труб, що було підтверджено введенням під час операції стерильного розчину метиленового синього у матку, звідти він потрапляє у маткові труби і при їх прохідності виливається в черевну порожнину, що свідчить про прохідність маткових труб.

Післяопераційний період протікав без ускладнень і на другу добу пацієнтку було виписано зі стаціонару, а ще через два місяці після операції у пацієнтки було підтверджено таку довгоочікувану вагітність“, – зазначає лікар.

Деталі та консультація за номером телефону : 0989216645, лікар-гінеколог відділення хірургії №2 Лілія Орестівна Краснянська.