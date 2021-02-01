Тетяна Когут успішно стартувала серед дорослих спортсменів

Вітаємо вихованку Бережанської ДЮСШ, чемпіонку України серед юніорок Когут Тетяну з успішним стартом серед дорослих спортсменів.

На Командному чемпіонаті України з легкої атлетики в приміщенні в Сумах в бігу на 2000м з перешкодами, Тетяна зуміла скласти конкуренцію своїм суперницям легкоатлеткам, з особистим досягненням 6.54,69 сек фінішувавши другою. Тренують талановиту спортсменку Володимир та Богдан Дуди. В цій же дисципліні Віктор Гнатів з результатом 5.58.69 сек став четвертим, а Сулило Дмитро – дев’ятим (6.05.13 сек). Спортсмени представляють ШВСМ та обласну ДЮСШ, тренери Богдан та Оксана Дуди.

В стрибках в висоту Стефанишина Христина (ШВСМ, тренер Віктор Ворко) виборола шосте місце (175см), а Хома Олександр (ШВСМ) та Загалюк Денис (ОДЮСШ) стрибнувши на 2м відповідно зайняли одинадцяте та тринадцяте місця. Вовчок Назар подолавши висоту у 195 см. був 15.

Бажаєму спортсменами успіхів в майбутніх стартах