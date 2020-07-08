Как выбрать игрушки для самых маленьких

Детям важно развиваться при помощи различных игрушек. С самого маленького возраста ребенок познает мир, развивается и получает различные навыки.Очень важно подобрать именно правильные игрушки, которые будут способствовать развитию и не навредят малышу. Бренд tiny love является одним из лучших производителей игрушек для самых маленьких.

Если говорить о предметах, которые отходят от рождения до 2-х лет, то нужно учесть, что ребенок в этом возрасте имеет ограниченное восприятие окружающего мира. Поэтому именно игрушки могут помочь чаду обрести первые навыки, а именно восприятие размеров, цветов и форм.

В первую очередь можно обратить внимание на игрушку-сортер. Она сразу выполняет несколько функций – учит распознавать цвета и формы. Подходит для детей с 6-8 месяцев, но это не значит, что малыш сразу разберётся с назначением игрушки, и все будет выполнять правильно. Родители должны показать, как складываются предметы.

Стаканчики-вкладыши способствуют развитию логики и мышления через геометрические формы. Такую игрушку можно давать ребенку ещё до 6-ти месячного возраста.

Погремушки привлекают внимание почти с рождения. На их звук ребенок реагирует и начинает поворачивать голову. Такие предметы провоцируют в ребенке действия.

Игрушки с кнопками – для развития мелкой моторики.

Куклы и пупсы развивают малыша и учат распознавать части тела.

Мягкие книжки с изображением зверей помогают познакомиться с миром животных.

Пирамидка – универсальная развивающая игрушка, которая помогает распознавать цвета, размеры и формы.

Для малышей постарше идеальной развивающей игрушкой будет мячик. Здесь развивается координация и реакция ребенка. Не нужно расстраиваться, если малыш не может поймать мяч – со временем навык будет отработан.

Какую бы игрушку вы не предпочли, важно помнить о ее качестве. Выбирайте качественный толстый пластик, резину и другие материалы. Не стоит покупать тонкие пластиковые игрушки, которые легко разобьются – они могут поранить ребенка. Если у игрушки есть резкий запах, то не нужно ее покупать. Есть вероятность, что она выполнена из некачественных материалов или с применение красителей низкого качества. Обязательно приобретайте изделия, которые подходят возрасту вашего ребенка. Игрушки с механизмами нужно протирать от пыли и грязи, а простые погремушки лучше мыть в мыльном растворе.