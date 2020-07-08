На Тернопільщині зіткнулись «джип» і «молоковоз»: водію вантажівки ледь не зняло скальп

Дорожньо-транспортна пригода сталась 7 липня на автодорозі М-19 поблизу с. Білокриниця Кременецького району. Тут, близько 12.00 годин, відбулося зіткнення автомобіля «Jeep Cherokee» та вантажного автомобіля «ГАЗ-53» (молоковоз). Удар був такої сили, що молоковоз перекинувся, а його водій зазнав травм. В Кременецькій районній лікарні встановили, що у 52-річного жителя м. Кременець «Скальпована рана потиличної ділянки голови справа». На разі він знаходиться у хірургічному відділенні лікарні.

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