На території школи №7 у Тернополі облаштують новий спортивний комплекс

Новий дитячий спортивно-гімнастичний комплекс незабаром з’явиться на масиві «Дружба» у Тернополі. Облаштують ігрові та спортивні майданчики на території ТСШ №7. Відтак, там зможуть активно проводити час уроків та дозвілля не лише учні школи, а й діти із сусідніх будинків. Також заплановано оновити тротуар та провести гідроізоляцію однієї зі стін школи.

Роботи здійснюються завдяки проєкту «Наше майбутнє», який зібрав 2148 голосів підтримки серед тернополян в рамках «Громадського бюджету», – повідомляє прес-служба Тернопільської міської ради.