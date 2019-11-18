13:29 | 18.11.2019
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Бізнес-Погляд 

Какие витамины нужны девушкам?

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Наш организм – это хрупкая система, которая требует постоянной поддержки. С детства детей стараются приучить к правильному питанию, ведь вся употребленная пища – это и есть наш организм. Еда имеет несколько разных эффектов на организм человека:

  1. Насыщение организма витаминами. 
  2. Энергия для организма. 
  3. Удовлетворения чувства голода. 

Витамины – это важная часть нашего рациона. От них напрямую зависеть состояние нашего здоровья. Человеческое тело требует постоянной подпитки в виде полезных веществ, для нормального функционирования все органов и организма в целом. Не всегда еда дает весь перечень необходимых витаминов, а некоторые люди страдают авитаминозом, то есть нехваткой какой-то группы полезных элементов. Компенсировать весь недостаток едой довольно сложно, из-за этого врачи часто назначают курс витаминов в таблетированной форме.

Что касается женского организма, то – это очень сложна система, которая требует индивидуального подхода. В определенный момент жизни женщины ей необходимо концентрированное количество полезных микроэлементов, а в другой момент, наоборот, минимум. Хорошие витамины комплексные могут компенсировать недостаток всех элементов в одинаковой мере. Но, такой вариант подходит тем людям, которые употребляют витамины для профилактики, например, весной  (в период ослабления организма), и имеют нормальный баланс витаминов. 

Какие витамины нужны женщине?

На практике, каждому организму критично не хватает своей индивидуальной группы витаминов. Можно периодически употреблять комплексные витамины, чтобы помочь своему организму, но в некоторых моментах стоит прибегнуть к локальным комплексам. Для женского организма можно выделить ряд важны витаминов: 

  1. А (ретинол).
  2. Е (токоферол).
  3. С (аскорбиновая кислота).
  4. Группа В.
  5. Д (кальциферол).
  6. Н.

Ретинол еще очень часто называют “витамином красоты”. Он нужен для поддержания кожи в тонусе и предупреждения раннего появления морщин. Его основная задача – это противостояние сухости кожи. 

Токоферол – это отличный антиоксидант, который может повлиять на торможение развития злокачественных опухолей. Такой гормон также отвечает за регуляцию работы половых желез. 

Аскорбиновая кислота – это природный энергетик для организма. Он тонизирует кожу, работу органов, избавляет от сонливости, приводит цвет кожи в нормальное состояние. 

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