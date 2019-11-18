Какие витамины нужны девушкам?

Наш организм – это хрупкая система, которая требует постоянной поддержки. С детства детей стараются приучить к правильному питанию, ведь вся употребленная пища – это и есть наш организм. Еда имеет несколько разных эффектов на организм человека:

Насыщение организма витаминами. Энергия для организма. Удовлетворения чувства голода.

Витамины – это важная часть нашего рациона. От них напрямую зависеть состояние нашего здоровья. Человеческое тело требует постоянной подпитки в виде полезных веществ, для нормального функционирования все органов и организма в целом. Не всегда еда дает весь перечень необходимых витаминов, а некоторые люди страдают авитаминозом, то есть нехваткой какой-то группы полезных элементов. Компенсировать весь недостаток едой довольно сложно, из-за этого врачи часто назначают курс витаминов в таблетированной форме.

Что касается женского организма, то – это очень сложна система, которая требует индивидуального подхода. В определенный момент жизни женщины ей необходимо концентрированное количество полезных микроэлементов, а в другой момент, наоборот, минимум. Хорошие витамины комплексные могут компенсировать недостаток всех элементов в одинаковой мере. Но, такой вариант подходит тем людям, которые употребляют витамины для профилактики, например, весной (в период ослабления организма), и имеют нормальный баланс витаминов.

Какие витамины нужны женщине?

На практике, каждому организму критично не хватает своей индивидуальной группы витаминов. Можно периодически употреблять комплексные витамины, чтобы помочь своему организму, но в некоторых моментах стоит прибегнуть к локальным комплексам. Для женского организма можно выделить ряд важны витаминов:

А (ретинол). Е (токоферол). С (аскорбиновая кислота). Группа В. Д (кальциферол). Н.

Ретинол еще очень часто называют “витамином красоты”. Он нужен для поддержания кожи в тонусе и предупреждения раннего появления морщин. Его основная задача – это противостояние сухости кожи.

Токоферол – это отличный антиоксидант, который может повлиять на торможение развития злокачественных опухолей. Такой гормон также отвечает за регуляцию работы половых желез.

Аскорбиновая кислота – это природный энергетик для организма. Он тонизирует кожу, работу органов, избавляет от сонливости, приводит цвет кожи в нормальное состояние.