Тернопільська міськрада виділяє 65 тисяч гривень на допомогу постраждалим від воєнних атак

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради ухвалив рішення про надання одноразової грошової допомоги мешканцям громади, чиї будинки та квартири зазнали пошкоджень внаслідок ракетних та безпілотних атак, що відбулися 25 травня та 6 червня 2025 року.

Загалом допомогу отримають ще шість власників квартир та житлових будинків, пошкоджених через військові дії Російської Федерації на території Тернопільської міської територіальної громади. Загальна сума одноразової допомоги для цих постраждалих становить 65 тисяч гривень.

Фінансування буде здійснено з резервного фонду бюджету громади на основі рекомендацій місцевої комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка проводила оцінку збитків і потреб постраждалих.

Нагадаємо, що раніше з резервного фонду бюджету громади вже було виділено одноразову грошову допомогу для власників 174 квартир, пошкоджених під час ракетних ударів 25 травня та 6 червня. Загальна сума допомоги для них склала 2 мільйони 695 тисяч гривень.