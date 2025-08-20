За крадіжку телефона мешканець Тернопільщини на вісім років може сісти за ґрати

52-річний житель Кременця може опинитися за ґратами на тривалий термін за крадіжку мобільного телефону.

До поліції звернувся місцевий мешканець, який повідомив, що у магазині з його прилавка зник засіб зв’язку. Чоловік розраховувався за товар і випадково залишив телефон, а коли згадав про нього — пристрою вже не було.

У ході розшукових заходів правоохоронці швидко встановили особу, причетну до злочину. Викрадачем виявився 52-річний житель райцентру. У нього вилучили чужий телефон.

За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.

Наразі триває досудове розслідування, вирішується питання про оголошення чоловіку підозри.