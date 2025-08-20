Вижив на війні і ледве не вбили односельці, – шокуючий випадок на Тернопільщині

У селі Настасів 17 серпня стався інцидент, у якому двоє чоловіків напали на ветерана війни, намагаючись вирішити особисті питання силою. Місцеві жителі повідомили редакції «20 хвилин», що на подвір’ї потерпілого було чути постріли та крики, після чого прибули швидка допомога та правоохоронці.

За словами місцевих, чоловіки жорстоко побили ветерана, який повернувся з фронту. Один із свідків, Антон (ім’я змінене), зазначив, що місцеві хлопці «ледь не забили» військового, який служив в армії України.

Шокована ситуацією стала й староста села Дарія Блащак, яка підкреслила, що родина ветерана була відома в селі своєю позитивною репутацією. Вона також зазначила, що після інциденту потерпілого забрали до лікарні в Тернопіль, але його стан на той момент стабілізувався.

Як стало відомо, потерпілий – 33-річний ветеран війни І.Б., який з 2022 року воював на фронті, а в травні 2023 року отримав важке поранення на Запорізькому напрямку. Лікарі прогнозували йому майже нульові шанси на виживання, проте він пережив 19 операцій і отримав інвалідність першої групи. Його мати, Ганна, згадує день інциденту з болем і страхом. Вона пояснила, що двоє нападників прибули до їхнього двору, вимагаючи, щоб її син вийшов до них. Коли він взяв зброю і вистрілив у повітря, щоб захистити себе, нападники не зупинилися і побили його.

Нападники схопили І. за шию, скинули на землю та почали бити ногами, зокрема в ділянку живота, де у нього були пошкоджені органи після травм на фронті. Один із нападників забрав зброю, а інший почав стріляти по автомобілю ветерана. Мати ветерана в паніці викликала допомогу, і лише завдяки швидкій медичній допомозі та втручанню правоохоронців вдалося запобігти ще більш серйозним наслідкам.

Пізніше поліція затримала двох нападників, чоловіків 1998 та 2003 років народження, і оголосила їм підозри за низку кримінальних статей. Одному з нападників інкримінували хуліганство з застосуванням зброї та незаконне носіння боєприпасів, а також за викрадення вогнепальної зброї. Підозрювані втекли з місця злочину, але були затримані в той самий день.

Родина ветерана вимагає справедливості та покарання винних. Мати потерпілого зазначає, що нападники мають понести покарання не лише за завдану шкоду здоров’ю її сину, але й за побиття людини, яка ризикувала своїм життям на війні, захищаючи країну. Вона наголошує, що ситуація з побиттям військового є принизливою і неприпустимою.

Правоохоронці наразі вирішують питання про обрання запобіжного заходу для затриманих. Журналісти намагаються отримати коментарі від нападників та їхніх рідних, однак наразі вони не виходять на контакт.