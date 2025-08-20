У Тернополі запровадили електронну чергу для зарахування дітей до спортивних шкіл

У Тернополі затвердили Порядок організації електронної черги для зарахування дітей до комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ). Система, що впроваджується через мобільний додаток «е-Тернопіль», забезпечить прозорість, рівний доступ і зручність для батьків та дітей, що прагнуть займатися фізичною культурою та спортом.

Ключові особливості нової системи:

Заявки подаються через додаток «е-Тернопіль», де можна вибрати бажану спортивну школу та секцію.

Черга формується автоматично за датою та часом подання заявки, враховуючи пільги і місце реєстрації.

Після подання заявки можна відслідковувати її статус через особистий кабінет в додатку.

Для кого реалізовано:

Спортивні групи: діти, які пройшли відбір та відповідають віковим вимогам.

Групи платних послуг: діти без відбору, за умови подання необхідних документів.

Пільги: передбачено квоти для дітей з особливих категорій, таких як діти захисників України, діти-сироти, діти з багатодітних сімей, ВПО та інші пільгові категорії.

Завдяки новій системі, зарахування відбувається без втручання третіх осіб, що гарантує неупередженість і автоматизацію процесу. Відеоінструкції для батьків будуть доступні в додатку.

Старт подачі заявок буде оголошено додатково на офіційному сайті Тернопільської міської ради.