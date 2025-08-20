Кожне життя важливе! На Тернопільщині рятувальники звільнили лелеку, який заплутався в мотузці

19 серпня до Служби порятунку надійшло повідомлення про лелеку, який потрапив у біду — птах заплутався в мотузці прямо у своєму гнізді в селі Вибудів Козівської територіальної громади Тернопільського району та не міг самостійно вибратися.

🚒 На місце події направлено чергове відділення 18-ї державної пожежно-рятувальної частини (м. Козова) та автодрабину 7-ї ДПРЧ (м. Бережани).

Завдяки оперативним та обережним діям надзвичайників птаха вдалося безпечно звільнити. Лелека не зазнав ушкоджень і залишився в безпеці.

📌 Подібні ситуації — ще одне нагадування: рятувальники щодня стоять на сторожі не лише життя людей, а й допомагають усім, хто потребує підтримки.