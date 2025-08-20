Чому БМВД ТМ DVOREK — найкращий вибір для свиней, бройлерів і корів

Для ефективного вирощування тварин та птиці важливо не лише правильно організувати умови їх утримання, а й забезпечити їх високоякісним харчуванням. Саме тому вітамінно-мінеральні добавки набувають все більшої популярності серед фермерів. Кормовий концентрат БМВД ТМ DVOREK є ідеальним рішенням для підвищення продуктивності та підтримки здоров’я тварин на будь-якому етапі їхнього розвитку.

БМВД — це спеціальний кормовий концентрат, розроблений чеською компанією TEKRO, яка вже понад 30 років займається виробництвом кормових добавок та преміксів для сільського господарства. Лінійка продукції ТМ DVOREK, що включає в себе кормові концентрати, спеціально створена для підтримки здоров’я та високої продуктивності вашого поголів’я.

Чому варто обрати БМВД ТМ DVOREK?

Збалансовані кормові концентрати БМВД ТМ DVOREK включають вітаміни, мінерали, амінокислоти та інші поживні речовини, необхідні для ефективного зростання тварин та птиці. Основною метою використання БМВД є оптимізація раціону вашого поголів’я, враховуючи їх вік, фізіологічні особливості та продуктивність.

Головні складові цього продукту:

Білки рослинного та тваринного походження (соєвий шрот, соняшникова макуха, суха молочна сироватка) — для забезпечення росту та розвитку тварин.

рослинного та тваринного походження (соєвий шрот, соняшникова макуха, суха молочна сироватка) — для забезпечення росту та розвитку тварин. Амінокислоти (лізин, метіонін, триптофан, треонін, цистин) — необхідні для нормального функціонування організму, зокрема для збереження репродуктивної здатності.

(лізин, метіонін, триптофан, треонін, цистин) — необхідні для нормального функціонування організму, зокрема для збереження репродуктивної здатності. Вітаміни групи В, А, Е, К, які відповідають за підтримку імунітету та здоров’я.

групи В, А, Е, К, які відповідають за підтримку імунітету та здоров’я. Мінерали (сіль, монокальційфосфат, вапняк, залізо, селен, цинк) — для забезпечення гомеостазу та високої якості молока, м’яса та яєць.

Як працює БМВД?

Цей продукт допомагає підтримати здоров’я тварин на всіх етапах їхнього життя. Введення БМВД в раціон не тільки підвищує поживність комбікорму, а й сприяє його кращому засвоєнню. Завдяки високоякісним складовим кормовий концентрат зміцнює імунітет, покращує обмін речовин і, як наслідок, підвищує продуктивність.

Продукт необхідно додавати до основного корму згідно з рекомендаціями виробника. В залежності від виду тварин і птиці, а також їх віку та фізіологічного стану, вміст БМВД у раціоні коливається від 10% до 40%.

Переваги використання БМВД ТМ DVOREK

Збалансований склад. Кормовий концентрат містить всі необхідні компоненти для здорового росту та розвитку, що важливо для тварин і птиці на всіх етапах їх розвитку. Покращення здоров’я та імунітету. Використання БМВД зміцнює імунну систему тварин, що знижує ймовірність захворювань і підвищує їх загальний стан здоров’я. Збільшення продуктивності. БМВД сприяє росту молочної продуктивності у корів, поліпшенню приростів у свиней і швидкому набору маси у бройлерів. Для яєчних курей цей продукт сприяє підвищенню кількості яєць та зміцненню шкарлупи. Легкість в застосуванні. БМВД легко змішується з основним кормом, що полегшує процес годування. Економія коштів. Завдяки використанню БМВД зменшується витрата комбікорму та покращується його ефективність.

Як правильно використовувати БМВД?

Потрібно врахувати, що ефективність кормової добавки БМВД проявляється лише за умови її правильного використання. Додавання добавки до основного корму залежить від виду тварин і їх віку. Наприклад, для свиней у період відгодівлі необхідно використовувати 10–30% БМВД, для бройлерів — від 20% до 40%, залежно від фази вирощування.

Компанія TEKRO зарекомендувала себе як лідер на ринку кормових добавок, працюючи з великими сільськогосподарськими підприємствами, а також з малими та середніми господарствами. Всі продукти ТМ DVOREK виробляються на сучасних заводах, де проводиться строгий контроль якості. Продукція сертифікована і перевірена на власних фермах, що забезпечує її високу ефективність.

Вибір кормового концентрату БМВД ТМ DVOREK допоможе вам забезпечити своїм тваринам здорове та збалансоване харчування, що є запорукою високої продуктивності та благополуччя вашого господарства.

Не гайте часу — інвестуйте в здоров’я та продуктивність вашого поголів’я разом з БМВД ТМ DVOREK!