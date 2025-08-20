Тернопільщина отримала інклюзивні шкільні автобуси для дітей з інвалідністю

Нещодавно на Тернопільщині було урочисто передано нові інклюзивні шкільні автобуси, спеціально обладнані для перевезення дітей з інвалідністю. Ключі від транспортних засобів отримали представники територіальних громад області, зокрема Заліщицька, Зборівська, Лопушненська, Іванівська, Козівська, Мельнице-Подільська, Монастириська, Товстенська, Хоростківська та Микулинецька громади.

Ці автобуси мають спеціальне обладнання для маломобільних груп населення, зокрема місця для крісел колісних та супроводжуючих осіб. Завдяки цьому освітній процес стає доступним і безпечним для всіх дітей, в тому числі для тих, хто має особливі освітні потреби.

Цей крок є важливим підтвердженням того, що навіть в умовах війни держава продовжує піклуватися про рівний доступ до якісної освіти для кожної дитини.

Інклюзивні автобуси — це не лише нові транспортні засоби, а й турбота про майбутнє дітей. Закупівля стала можливою завдяки співпраці урядів України та Європейського Союзу в рамках проєкту “Ukraine Facility”.

Тернопільщина вже придбала 28 шкільних автобусів, на що було виділено 105,4 млн грн. З цих коштів 68,9 млн грн — субвенція з державного бюджету, а 36,5 млн грн — співфінансування з місцевих бюджетів.

Крім того, було зазначено, що громади ще можуть отримати додаткове співфінансування для ремонту проблемних ділянок доріг, що забезпечить безпечний та зручний підвіз учнів до шкіл.

Дякуємо громадам за співпрацю, а також сподіваємось на подальше поліпшення інфраструктури!