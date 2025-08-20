Тернопільщина: Напад на ветерана війни у Настасові – двоє підозрюваних взяті під варту

У Настасові Тернопільського району двоє чоловіків були затримані за підозрою у нападі на ветерана війни. Інцидент стався 17 серпня 2025 року, коли підозрювані, приїхавши на автомобілі до будинку потерпілого, незаконно проникли на його подвір’я. За попередньою інформацією, метою візиту було “з’ясування стосунків”, однак ситуація швидко вийшла з-під контролю.

Напад з використанням вогнепальної зброї

Знаючи, що ветеран володіє вогнепальною зброєю, зловмисники, попри попереджувальний постріл потерпілого, не зупинилися й напали на нього. Під час бійки вони побили ветерана, який отримав важке поранення на фронті, і не міг чинити їм опір. Нападники також викрали зброю потерпілого та кілька разів вистрілили з неї по його автомобілю. Свідком події стала дружина одного з нападників, яка приїхала разом з чоловіком і малолітнім сином.

Правоохоронці оперативно відреагували

Після інциденту ветеран був госпіталізований, а правоохоронці, отримавши повідомлення, затримали підозрюваних. Наразі двоє жителів Настасова перебувають під вартою, їм інкримінують низку тяжких злочинів, серед яких незаконне проникнення до житла, викрадення зброї та боєприпасів, розбійний напад, хуліганство та зберігання боєприпасів без дозволу.

Підозри та обраний запобіжний захід

Згідно з рішенням суду, обрано запобіжний захід — тримання під вартою без визначення застави. Їх звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу України: незаконне проникнення до житла, розбійний напад, хуліганство з застосуванням вогнепальної зброї, а також незаконне носіння та зберігання боєприпасів.

Досудове розслідування триває

Наразі триває досудове розслідування. Оперативними діями правоохоронців, зокрема слідчими поліції, встановлюються всі обставини злочину. Очікується, що судове розслідування дозволить встановити остаточну відповідальність кожного з учасників події.

Цей випадок викликав широкий резонанс серед місцевої громади та підкреслює важливість охорони прав ветеранів та підтримки їх безпеки. Відповідно до законодавства, напади на осіб, які віддали своє життя на захист країни, не можуть залишатися без покарання.