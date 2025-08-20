Тернопільська міська рада виділила 400 тис. грн на охорону в шістьох закладах освіти

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради ухвалив важливе рішення щодо спрямування коштів з цільового фонду соціально-економічного розвитку на послуги з охорони публічної безпеки та порядку в закладах освіти громади.

Загальна сума фінансування – 400 тис. грн, які будуть спрямовані на оплату охоронних послуг для шкіл. Це рішення має на меті забезпечити безпечні умови для учасників освітнього процесу, покращити рівень безпеки у навчальних закладах, що є особливо важливим у сучасних умовах.

Фінансування отримають шість закладів освіти:

Тернопільський навчально-виховний комплекс «Школа-колегіум ім. Й. Сліпого» – 66 800 грн; Тернопільський ліцей №21 – спеціалізована мистецька школа ім. І. Герети – 66 600 грн; Академічний ліцей «Генезис» – 66 800 грн; Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №27 ім. В. Гурняка – 66 600 грн; Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №28 – 66 600 грн; Галицький фаховий коледж ім. В’ячеслава Чорновола – 66 600 грн.

Це рішення дозволить забезпечити належний рівень охорони в навчальних закладах і підвищить безпеку учнів та викладачів.