ДСНС України у Тернопільській області за день ліквідувала п’ять пожеж, вилучила осине гніздо та врятувала лелеку

19 серпня підрозділи Головного управління ДСНС України у Тернопільській області виконали низку важливих завдань, ліквідувавши п’ять пожеж, вилучивши осине гніздо та врятувавши лелеку, який потрапив у небезпеку.

Ліквідація пожеж:

Село Кальне, Козівська ТГ – Пожежа господарської будівлі. Вогонь знищив покрівлю на площі 20 м², але завдяки оперативним діям рятувальників було врятовано дві будівлі. Залучено 18-ту ДПРЧ (м. Козова). Місто Заліщики, Заліщицька ТГ – Горіло сміття на площі 2 м² в недіючій будівлі. Рятувальники 15-ї ДПРЧ врятували будівлю, запобігши поширенню вогню. Село Яблунів, Копичинецька ТГ – Пожежа післяжнивних залишків на площі 0,3 га. Пожежу ліквідувала місцева пожежна команда. Місто Тернопіль, вул. Львівська – Займання сміття на відкритій території (0,001 га). Пожежу ліквідували рятувальники 2-ї ДПРЧ. Село Присівці, Зборівська ТГ – Горіли післяжнивні залишки на площі 0,01 га. Пожежу погасили підручними засобами 17-ї ДПРЧ.

Вилучення осиного гнізда:

Фахівці аварійно-рятувального загону спеціального призначення вилучили осине гніздо з багатоквартирного будинку на вул. Над Ставом у Тернополі.

Порятунок лелеки:

У селі Вибудів Козівської ТГ лелека заплутався в мотузці у власному гнізді. Для допомоги птаху було направлено відділення 18-ї ДПРЧ (м. Козова) та автодрабину 7-ї ДПРЧ (м. Бережани). Лелека був звільнений без ушкоджень.

Нагадування від ДСНС:

Не спалюйте суху траву та післяжнивні залишки — це небезпечно і заборонено законом.

При виявленні осиних гнізд звертайтесь до фахівців.

Допомога природі — важлива складова роботи рятувальників.

У разі загрози чи надзвичайної ситуації тернополяни можуть звертатися за номером 101.