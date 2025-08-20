ДСНС України у Тернопільській області за день ліквідувала п’ять пожеж, вилучила осине гніздо та врятувала лелеку
19 серпня підрозділи Головного управління ДСНС України у Тернопільській області виконали низку важливих завдань, ліквідувавши п’ять пожеж, вилучивши осине гніздо та врятувавши лелеку, який потрапив у небезпеку.
Ліквідація пожеж:
-
Село Кальне, Козівська ТГ – Пожежа господарської будівлі. Вогонь знищив покрівлю на площі 20 м², але завдяки оперативним діям рятувальників було врятовано дві будівлі. Залучено 18-ту ДПРЧ (м. Козова).
-
Місто Заліщики, Заліщицька ТГ – Горіло сміття на площі 2 м² в недіючій будівлі. Рятувальники 15-ї ДПРЧ врятували будівлю, запобігши поширенню вогню.
-
Село Яблунів, Копичинецька ТГ – Пожежа післяжнивних залишків на площі 0,3 га. Пожежу ліквідувала місцева пожежна команда.
-
Місто Тернопіль, вул. Львівська – Займання сміття на відкритій території (0,001 га). Пожежу ліквідували рятувальники 2-ї ДПРЧ.
-
Село Присівці, Зборівська ТГ – Горіли післяжнивні залишки на площі 0,01 га. Пожежу погасили підручними засобами 17-ї ДПРЧ.
Вилучення осиного гнізда:
Фахівці аварійно-рятувального загону спеціального призначення вилучили осине гніздо з багатоквартирного будинку на вул. Над Ставом у Тернополі.
Порятунок лелеки:
У селі Вибудів Козівської ТГ лелека заплутався в мотузці у власному гнізді. Для допомоги птаху було направлено відділення 18-ї ДПРЧ (м. Козова) та автодрабину 7-ї ДПРЧ (м. Бережани). Лелека був звільнений без ушкоджень.
Нагадування від ДСНС:
-
Не спалюйте суху траву та післяжнивні залишки — це небезпечно і заборонено законом.
-
При виявленні осиних гнізд звертайтесь до фахівців.
-
Допомога природі — важлива складова роботи рятувальників.
У разі загрози чи надзвичайної ситуації тернополяни можуть звертатися за номером 101.