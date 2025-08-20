Тижнева іконописна школа у Тернополі: творчість, молитва та підтримка ЗСУ

З 18 серпня 2025 року в Тернополі розпочала свою роботу чотирнадцята за рахунком тижнева іконописна школа, яку проводить заслужений майстер народної творчості України Володимир Шерстій. Школа працює до 23 серпня 2025 року в приміщенні бібліотеки для дорослих на Бульварі Данила Галицького, 6 (Етноцентр).

Особисто для мене це велика подія — я нарешті наважився спробувати писати ікони під керівництвом Володимира Шерстія та Наталії Війтович, моїх давніх друзів і бойових побратимів. Володимир, до речі, у 2017 році написав для мене ікону Святого Великого Князя Ігоря, і вона перебувала зі мною на лінії бойового зіткнення на всіх напрямках, де служив 131-й окремий розвідувальний батальйон ЗСУ.

Для написання я обрав образ Пресвятої Матері Божої Покрови, адже вона є покровителькою українського воїнства, і це чудова нагода віддати шану нашим захисникам. У школі навчаються люди різних професій — вчителі, лікарі, майстри народної творчості, і всі вони, як і я, мають велике бажання долучитися до збереження та розвитку української іконописної спадщини.

Наталія Війтович та Володимир Шерстій — чудові педагоги та майстри своєї справи. Я раджу всім, хто хоче спробувати, долучитися до цього процесу. Іконопис — це не лише техніка, а й молитва, де кожен штрих, кожна фарба має своє духовне значення.

Особливо важливо зазначити, що доходи від продажу ікон Володимир Шерстій та Наталія Війтович спрямовують на підтримку наших Збройних Сил. Вони закуповують прилади для боротьби з противником, бойове спорядження та навіть автомобілі для наших воїнів. Володимир, як ветеран війни, прекрасно розуміє потреби наших солдатів і активно підтримує їх.

Не пропустіть можливість долучитися до цього духовного та творчого шляху. 24 серпня відбудеться урочисте освячення ікон у храмі Івана Богослова УГКЦ. Запрошую всіх до участі!

