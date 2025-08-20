Двоє тернопільських військовослужбовців, які повернулися з полону, отримають фінансову допомогу від міської ради

Двоє військовослужбовців з Тернопільської громади, які були звільнені з російського полону, отримають одноразову грошову допомогу від міської ради. Кожному з них виплатять по 50 тисяч гривень. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету міської ради.

Кошти надаються за рахунок бюджету Тернопільської громади в межах програми «Обороноздатність». Загальна сума виплат становить 100 тисяч гривень.

Відзначимо, що право на таку допомогу мають військові, які брали участь у бойових діях, були захоплені у полон і після цього звільнені, зареєстровані на території Тернопільської громади, а також ті, хто переїхав із тимчасово окупованих територій чи районів бойових дій та фактично проживає у Тернополі, маючи статус внутрішньо переміщеної особи.

Для отримання виплати необхідно подати заяву на ім’я міського голови та пакет підтвердних документів. Звернутися можна у відділ звернень Тернопільської міської ради (м. Тернопіль, вул. Листопадова, 6, 1 поверх) у будні дні. Додаткову інформацію надає відділ по роботі з ветеранами війни та пільговими категоріями управління соціальної політики за адресою: вул. Миколи Лисенка, 8, тел. (067) 395-88-62.