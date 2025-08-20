Поліція Тернополя шукає очевидців інциденту на проспекті Бандери: чоловік на електросамокаті травмував жінку

20 серпня о 8:20 до поліції надійшло повідомлення про наїзд на жінку на тротуарі проспекту Степана Бандери в Тернополі. За попередніми даними, невідомий чоловік, керуючи електросамокатом, наїхав на 52-річну тернополянку, яка отримала травми.

Після того як поліцейські прибули на місце події, з’ясувалося, що зловмисник втік з місця інциденту. В результаті аварії жінка отримала медичну допомогу, але її точний стан наразі не повідомляється.

Наразі поліція проводить оперативні заходи для встановлення особи чоловіка, який керував електросамокатом. Правоохоронці звертаються до всіх, хто став свідком події, з проханням повідомити будь-яку інформацію, яка може допомогти у розслідуванні. Інформацію можна надавати на лінію 102.

Поліція наголошує на важливості уважності учасників дорожнього руху, особливо в умовах зростання кількості електричних самокатів, що часто стають причиною травм на дорогах і тротуарах.