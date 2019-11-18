У Тернополі оштрафували дев’ятьох підприємців, які наживалась на дітях

Тернопільське територіальне відділення АМКУ оштрафувало дев’ятьох підприємців загалом на 188,41 тис. грн за спотворення результатів 18-ти тендерів, що були організовані розпорядниками бюджетних коштів у сфері освіти на Тернопільщині. Про це свідчить рішення Відділення від 29 жовтня.

Спеціалісти Тернопільського ОТВ АМКУ проаналізували загалом 18 тендерних процедур, проведених відділами освіти у Тернополі та області протягом 2017-початку 2019 років. Йшлося про закупівлі цукру, печива, фруктів та овочів, горіхів, печінки, м’яса, сирних продуктів яєць тощо. Загальна очікувана вартість закупівель сягнула 25,81 млн грн.

Відповідачами у справі стали підприємці: Володимир Ясіновський, Максим Дячук, Вілора Невінська, Лариса Климчук, Галина Турок, Богдана Кулик, Людмила Петрик, Степанія Сіліч, Галина Саврук та Світлана Добощук, остання з яких у квітні минулого року припинила підприємницьку діяльність, у зв’язку з чим оминула відповідальності за участь у змові.

В результаті розслідування, Відділення довело, що:

Більшість відповідачів провадили підприємницьку діяльність за однією адресою;

Спільно використовували майно один і тих же юридичних чи фізичних осіб, при чому, на безоплатній основі;

Також безоплатно надавали одне одному власне майно у користування та перебували у сталих господарських відносинах;

Використовували однакові IP-адреси для завантаження конкурсних пропозицій у систему «Прозорро» та для входу у банківські електронні кабінети;

Документи відповідачів були схожими візуально, містили однакові дефекти, помилки;

Попри незначну різницю у цінових пропозиціях, у ході аукціону учасники не грали на пониження.

Усі ці факти в сукупності, резюмували тернопільські антимонопольники, не можуть бути результатом випадкового збігу обставин, а свідчить про координацію дій між підприємцями.

За порушення конкурентного законодавства у вигляді антиконкурентних узгоджених дій дев’ятеро відповідачів отримали загалом 188,41 тис. грн штрафу. Крім того, наступні три роки вони не зможуть брати участі у конкурентних публічних закупівлях.

Нагадаємо, сьогодні виконуючою обов’язки голови Тернопільського ОТВ АМКУ є Надія Чорномаз, яка займає посаду заступника голови Відділення – начальника Відділу досліджень і розслідувань.