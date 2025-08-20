Тернопільські сапери продовжують очищати Харківщину від смертельної загрози

Серед напівзруйнованих сіл, полів і лісосмуг вони виконують одну з найнебезпечніших, але водночас найнеобхідніших місій — гуманітарне розмінування.

Серед напівзруйнованих сіл, полів і лісосмуг вони виконують одну з найнебезпечніших, але водночас найнеобхідніших місій — гуманітарне розмінування.

Два піротехнічні відділення ДСНС із Тернопільщини щодня виходять на завдання у регіоні, що й досі потерпає від обстрілів та зберігає сліди окупації.

Кожен їхній день починається з перевірки спорядження, інструктажу і виїзду — у поле, в ліс чи в населені пункти, де досі живуть люди.

Робота небезпечна. Важка. І фізично, і психологічно. Найчастіше — вручну: металошукач, щуп, маркувальні прапорці та максимальна увага.