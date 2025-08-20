Тернопільські сапери продовжують очищати Харківщину від смертельної загрози
Серед напівзруйнованих сіл, полів і лісосмуг вони виконують одну з найнебезпечніших, але водночас найнеобхідніших місій — гуманітарне розмінування.
Два піротехнічні відділення ДСНС із Тернопільщини щодня виходять на завдання у регіоні, що й досі потерпає від обстрілів та зберігає сліди окупації.
Кожен їхній день починається з перевірки спорядження, інструктажу і виїзду — у поле, в ліс чи в населені пункти, де досі живуть люди.
Робота небезпечна. Важка. І фізично, і психологічно. Найчастіше — вручну: металошукач, щуп, маркувальні прапорці та максимальна увага.
З початку 2025 року піротехніки з Тернопільщини вже обстежили понад 127 гектарів Харківської області та знищили близько тисячі вибухонебезпечних предметів: артснаряди, протитанкові міни, гранати, авіабомби, касетні елементи.
«Ми не герої. Ми просто виконуємо свою роботу», — кажуть вони.
І продовжують невпинно та наполегливо, крок за кроком, метр за метром робити цю землю безпечнішою.
Харківщина — один із найбільш замінованих регіонів України. І саме тому робота піротехніків триває. Попри ризики. Заради того, щоб кожен українець міг почуватися у безпеці на своїй землі.