Какие витамины нужны взрослым?

Витамины – это соединения, которые необходимы для многих обменных процессов и поддержания здоровья. Организм не нуждается в них в больших количествах, но стоит позаботиться о том, чтобы они поступали в достаточном количестве с пищей. Некоторые витамины группы В и витамин К в небольших количествах вырабатываются микрофлорой кишечника. Витамин D, напротив, вырабатывается в результате дермального синтеза. Однако большинство витаминов должно поступать с пищей, а потребность организма в них зависит от множества различных факторов [1].

Какие витамины необходимы человеку?

Человеку необходимы все витамины. Он может получать их, питаясь здоровой пищей, а в случае недостатка их можно восполнять [2]. Наиболее важными витаминами являются:

водорастворимые – витамины группы В и витамин С, они не откладываются в организме, а их избыток выводится с мочой, поэтому их стоит принимать ежедневно,

жирорастворимые витамины ADEK – откладываются в жировой ткани и печени, поэтому не нуждаются в ежедневном поступлении; их стоит принимать с жирной пищей [3].

Каковы симптомы нехватки витаминов?

Симптомы нехватки витаминов в организме различаются в зависимости от того, какого витамина не хватает, и связаны с действием витамина на организм. Жирорастворимые витамины для правильного функционирования организма являются витаминами ADEK. По своему действию каждый из них может выступать для поддержания различных функций организма:

витамин А – способствует поддержанию нормального обмена железа, помогает поддерживать нормальное состояние слизистых оболочек, помогает поддерживать здоровье кожи, помогает поддерживать нормальное зрение, помогает поддерживать нормальную иммунную функцию,

витамин D – способствует нормальному усвоению/использованию кальция и фосфора, помогает поддерживать нормальный уровень кальция в крови, помогает поддерживать здоровье костей и зубов, способствует нормальному функционированию мышц и иммунной системы,

витамин Е – помогает защитить клетки от окислительного стресса,

витамин К – способствует нормальной свертываемости крови и помогает поддерживать здоровье костей [2].

Стоит ли принимать витамины?

Прием витаминов часто необходим, если в вашем рационе по разным причинам их не хватает. При приеме добавок рекомендуется принимать качественные препараты, которые будут оптимально влиять на ваше состояние. Особенно следует обратить внимание на диетические добавки пожилым людям, вегетарианцам и тем, кто исключает из своего рациона определенные ингредиенты [1].

