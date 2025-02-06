Тернополянка втратила 28 тисяч гривень через шахрайську інтернет-пропозицію

До працівників Тернопільського районного управління поліції звернулася 19-річна мешканка обласного центру. Вона розповіла, що в одному з месенджерів отримала пропозицію стати моделлю для малювання портрету, за що їй обіцяли заплатити 500 доларів США. Дівчина погодилася і незабаром отримала вказівку зареєструватися в міжнародній електронній платіжній системі.

Під час листування невідомий повідомив, що для отримання обіцяної суми потрібно поповнити рахунок на 8000 гривень. Після цього «менеджер» почав вигадувати різні причини для додаткових платежів, і потерпіла, аби отримати кошти, продовжила робити перекази. Загалом вона перевела 28 000 гривень.

Лише після виконання всіх вказівок тернополянка зрозуміла, що стала жертвою шахрайства, адже обіцяні 500 доларів так і не надійшли, а доступ до її рахунку був використаний аферистами.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника.

Будьте обачні! Якщо вам надходять пропозиції, які здаються занадто вигідними, не поспішайте довіряти. Шахраї часто використовують різні схеми, аби отримати доступ до ваших грошей. Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.