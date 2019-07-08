10 несподіваних фактів про Надійку Гербіш
Надійка Гербіш — відома українська письменниця, журналістка, фотографка, перекладачка, кураторка з міжнародного права, — список заслуг Надійки здається незліченним. Та все ж залишаються неочікувані факти, яких ми про неї не знали — і вирішили її розпитати. Тож ось які нестандартні відомості блог Yakaboo дізнався про відому письменницю:
Якби Надійка Гербіш могла обирати, в якій країні чи якому місті народитися, то вибрала б…
Ісландію – або таки Україну.
Серед усіх свят в році Надійка Гербіш завжди найбільше чекає на…
Різдво. І ще День народження донечки.
Якщо б «Теплі історії» не назвали «теплими», то вони стали би…
просто каво-книжкою.
Якби в домашній бібліотеці Надійки Гербіш можна було б тримати тільки 5 книг, то це були б:…
серія книжок Лори Інґолз Вайлдер (давайте зарахуємо всі 9 томів за одну книжку), «Гобіт» і «Володар Перснів» (теж за одну книжку), «Просто християнство» Люїса, усі книжки із серії про Енн (та, що із Зелених Дахів) і Біблія.
З усіх гарячих напоїв найбільше смакує…
кава.
Найсміливіша дитяча мрія Надійки Гербіш, яка ще може здійснитися, – це…
стати місіонеркою в Індії 🙂 Враховуючи, що моя мама вже багато років – місіонерка в Кенії, Африка, шанси, що я на пенсії щось таке візьму та й утну, зростають. Але для цього ще потрібно переконати чоловіка скласти мені в цьому компанію.
Три невід’ємні складові ідеальної мандрівки для Надійки Гербіш:…
сім’я, піші маршрути, смачна їжа.
У чому Надійка Гербіш знайшла би себе, якби не писала книжок?
У тому, власне, у чому й знайшла себе поза писаниною – сім’ї, громадській роботі, подорожах, фотографії, перекладах і роботі в міжнародних правах.
Між фотографією і малюнком Надійка Гербіш обере…
малюнок.