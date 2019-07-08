10 несподіваних фактів про Надійку Гербіш

стати місіонеркою в Індії 🙂 Враховуючи, що моя мама вже багато років – місіонерка в Кенії, Африка, шанси, що я на пенсії щось таке візьму та й утну, зростають. Але для цього ще потрібно переконати чоловіка скласти мені в цьому компанію.